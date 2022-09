Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Test: Quale reggiseno è più adatto a te?

Alzi la mano chi, facendo shopping, riesce a non entrare in un negozio di intimo “Solo per dare un’occhiata!”, per poi uscirne con almeno un paio di reggiseni: “Mi servivano… ed erano così carini!”. Il reggiseno ci piace perché è un oggetto bello da guardare, da toccare, da indossare. Sia che abbiamo un seno piccolino oppure uno florido, il reggiseno è l’amico fedele della nostra silhouette. Però la scelta di esso non è solo una questione di taglia o di gusto personale: entra in gioco il “feeling” con questo indumento, che deve soddisfare anche il nostro modo di essere. Ma siamo tutte così diverse! Se a una piace il push up, l’altra lo detesta e indossa il triangolo; se lei usa solo la bralette sportiva, l’amica la trova troppo semplice e mette il balconcino… Questo perché ognuna sceglie un modello di reggiseno anche a seconda del suo carattere.

Micro-storia del reggiseno

Fin dall’antichità le donne hanno usato vari sistemi piuttosto scomodi per contenere o sorreggere il seno. Fino ad un recente passato, hanno indossato dei busti o corsetti più o meno rigidi, serrati sul corpo per evidenziare o appiattire (a seconda del periodo storico) il seno. Nel 1898, la bustaia francese Herminie Cadolle (1845-1926), femminista ante litteram e rivoluzionaria, aveva creato e poi prodotto una sorta di reggiseno steccato destrutturando il corsetto, con l’intento di liberare le donne dalla terribile costrizione del busto allora di moda, che costringeva il corpo femminile in una “S” per evidenziare seno e sedere. Il reggiseno moderno fu poi inventato nel 1914, dall’americana Mary Phelps Jacobs (1891-1970), meglio nota col nome di Caresse Crosby. Editrice, attivista e scrittrice, Caresse – donna molto spregiudicata e decisamente avanti per la sua epoca – a 22 anni brevettò il modello di reggiseno che aveva creato: due fazzoletti uniti da un nastro di raso rosa.

Il reggiseno cominciò a venir prodotto industrialmente intorno al 1930. Contestato nei primi anni ’60 come oggetto sessista e oppressivo, dal periodo seguente si perfezionò arrivando al reggiseno contemporaneo, pensato per il comfort, il benessere, la moda e la seduzione. Anche se, ogni tanto, è così liberatorio non indossarlo affatto!

Ora che ne sai di più, sei pronta a individuare qual è il modello che fa per te, secondo la tua personalità e il tuo mood? Gioca con il test e lo scoprirai.