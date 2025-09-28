Sta bene con tutto e si presta a ogni situazione: la camicia color caffè è il capo da avere e da sfoggiare prorpio ora. I migliori modelli

Getty La camicia color caffè è una delle tendenze per l'autunno 2025

Ogni stagione ha la sua palette di colori, che richiama le sfumature della natura, la sua bellezza e le sue trasformazioni. L’autunno, ad esempio, è un’esplosione di rossi, arancioni, gialli, verdi intensi e marroni.

Non stupisce quindi che nelle tendenze Pinterest 2025 per questa stagione ci sia la camicia color caffè: amata dalla Gen Z, ma anche da tutte le altre, diventa il capo perfetto in cui avvolgerci per seguire l’estetica del momento.

Punti a suo favore? Sta bene con tantissimi colori, si può scegliere dello stile che maggiormente si abbina con i nostri capi e ci regala la sensazione di essere immerse in una calda tazza di caffè.

I modelli, gli stili e le migliori camicie color caffè che possiamo comprare online.

Camicie extra chic, per i momenti più speciali

A volte abbiamo bisogno di una dose extra di eleganza: magari per il lavoro, oppure per una giornata importante o, ancora, per sentirci favolose. Ecco che la camicia color caffè diventa il capo super chic per affrontare ogni situazione, anche i momenti più speciali.

Tra i modelli che ci piacciono c’è quello di Zeagoo che propone una camicetta con le maniche lunghe in tessuto satinato, che risulta morbido e liscio al tatto. Super basic e al tempo stesso elegante, si può indossare davvero con tutto. Perché, se con una gonna o un modello di pantaloni più ricercati crea l’outfit da sfoggiare da mattina a sera nelle giornate importanti, con un paio di jeans diventa il perfetto abbinamento casual di cui non sapevamo di avere bisogno. Da finire con accessori ricercati come stivaletti e una borsa, magari scamosciata.

Camicetta di Zeagoo Il tessuto è morbido, liscio e regala una sensazione setosa

Grace Karin, invece, propone una bellissima camicia larga con il colletto impreziosito da un incrocio a nodo del tessuto, mentre le maniche sono lunghe e il fit ampio. La chiusura è dietro il collo ed è composta da due piccoli bottoni. L’abbinamento top? Con una gonna attillata e lunga fino a metà polpaccio, per un effetto super elegante ma anche un pizzico sensuale.

Camicetta di Grace Karin Con coletto annodato e bottoni sul retro

Vestibilità larga, scollo con colletto e chiusura con i classici bottoni rendono la camicia marrone di Beyove il capo “mai più senza” per il nostro armadio. Lo stile è senza tempo e le possibilità di abbinamento tantissime, ad esempio con jeans scuri e accessori neri, per un brunch con le amiche o per una di quelle giornate in cui abbiamo bisogno di essere comode, ma senza rinunciare allo stile.

Camicetta di Beyove Capo classico e versatile

Look casual ma super cool: le camicie color caffè per tutti i giorni

Le possiamo indossare tutti i giorni, per creare look casual ma che risultino cool e alla moda: sono le camicie color caffè (o con tocchi di marrone) che ci offrono la possibilità di essere abbinate a stili sempre diversi.

Come quella di jeans di Roskiky: ha le maniche lunghe, è realizzata al 100% in cotone e presenta uno stile classico e una vestibilità comoda. Quindi il risultato è che la indossiamo e ci sentiamo a nostro agio, oltre che alla moda. Perfetta con i pantaloni scuri, se il tempo lo consente diventa ancora più bella con un paio di pantaloni chiari.

Camicia Roskiky Di jeans comoda e stilosa

Anche Pasuda propone una camicia in jeans con le maniche lunghe arrotolabile per le giornate con le temperature più alte. Il tessuto è composto da 60% cotone, 25% poliestere, 15% rayon. La si può indossare con una gonna elegante o con pantaloni larghi e più corti, abbinando il tutto con un paio di sneakers per creare un mix and match grintoso.

Offerta Camicia Pasuda Con maniche arrotolabili

E se c’è un capo che ci fa subito venire alla mente le atmosfere autunnali (ma anche un tocco grunge) quello è la camicia in tessuto pesante stile scozzese. Quindi, averla nelle sfumature di un bel caffè caldo, è la scelta più alla moda che possiamo fare per la nuova stagione. Zontroldy la mette in vendita stile boyfriend, da indossare sopra una maglia, oppure da sola, abbinandola a un outfit decisamente casual come jeans, stivali e maglioncino.

Camicia Zontroldy In tessuto pesante stile scozzese

Camicette leggere, per le temperature più elevate

L’autunno non sempre coincide con temperature più basse e freddo, ecco che capi passe-partout diventano gli alleati per vestirci a strati e non soffrire il caldo o il freddo.

Quindi ben vengano le camicette leggere, da indossare da sole, oppure in abbinamento con una giacca o una maglia più pesante.

È al 100% in cotone quella di Zitiki con scollo a V, botton-down, maniche lunghe e tasca singola laterale. Va indossata oversize ed è il capo da abbinare con tutto: dai jeans, passando per i completi più chic ma, soprattutto, quando le giornate hanno temperature più alte per non soffrire il caldo. Ci piace perché ci permette di vestirci a strati e di sentirci a nostro agio tutto il giorno.

Camicia Zitiki Al 100% in cotone

Ha uno stile elegante quella di Nonsar, realizzata al 100% in poliestere risulta morbida, leggera e comoda. Ha una vestibilità ampia che la rende adattabile alle diverse esigenze di stile, questo significa che la indossiamo sopra un paio di jeans larghi e casual, oppure su una gonna super chic. Gli accessori? Dipende, possiamo usare una borsa ambia per il giorno, oppure una pochette la sera abbinandola a scarpe con il tacco. È un capo furbo perché si può usare in più stagioni.

Camicia Nonsar Al 100% in poliestere

