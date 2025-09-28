Ogni stagione ha la sua palette di colori, che richiama le sfumature della natura, la sua bellezza e le sue trasformazioni. L’autunno, ad esempio, è un’esplosione di rossi, arancioni, gialli, verdi intensi e marroni.
Non stupisce quindi che nelle tendenze Pinterest 2025 per questa stagione ci sia la camicia color caffè: amata dalla Gen Z, ma anche da tutte le altre, diventa il capo perfetto in cui avvolgerci per seguire l’estetica del momento.
Punti a suo favore? Sta bene con tantissimi colori, si può scegliere dello stile che maggiormente si abbina con i nostri capi e ci regala la sensazione di essere immerse in una calda tazza di caffè.
I modelli, gli stili e le migliori camicie color caffè che possiamo comprare online.
Indice
Camicie extra chic, per i momenti più speciali
A volte abbiamo bisogno di una dose extra di eleganza: magari per il lavoro, oppure per una giornata importante o, ancora, per sentirci favolose. Ecco che la camicia color caffè diventa il capo super chic per affrontare ogni situazione, anche i momenti più speciali.
Tra i modelli che ci piacciono c’è quello di Zeagoo che propone una camicetta con le maniche lunghe in tessuto satinato, che risulta morbido e liscio al tatto. Super basic e al tempo stesso elegante, si può indossare davvero con tutto. Perché, se con una gonna o un modello di pantaloni più ricercati crea l’outfit da sfoggiare da mattina a sera nelle giornate importanti, con un paio di jeans diventa il perfetto abbinamento casual di cui non sapevamo di avere bisogno. Da finire con accessori ricercati come stivaletti e una borsa, magari scamosciata.
Grace Karin, invece, propone una bellissima camicia larga con il colletto impreziosito da un incrocio a nodo del tessuto, mentre le maniche sono lunghe e il fit ampio. La chiusura è dietro il collo ed è composta da due piccoli bottoni. L’abbinamento top? Con una gonna attillata e lunga fino a metà polpaccio, per un effetto super elegante ma anche un pizzico sensuale.
Vestibilità larga, scollo con colletto e chiusura con i classici bottoni rendono la camicia marrone di Beyove il capo “mai più senza” per il nostro armadio. Lo stile è senza tempo e le possibilità di abbinamento tantissime, ad esempio con jeans scuri e accessori neri, per un brunch con le amiche o per una di quelle giornate in cui abbiamo bisogno di essere comode, ma senza rinunciare allo stile.
Look casual ma super cool: le camicie color caffè per tutti i giorni
Le possiamo indossare tutti i giorni, per creare look casual ma che risultino cool e alla moda: sono le camicie color caffè (o con tocchi di marrone) che ci offrono la possibilità di essere abbinate a stili sempre diversi.
Come quella di jeans di Roskiky: ha le maniche lunghe, è realizzata al 100% in cotone e presenta uno stile classico e una vestibilità comoda. Quindi il risultato è che la indossiamo e ci sentiamo a nostro agio, oltre che alla moda. Perfetta con i pantaloni scuri, se il tempo lo consente diventa ancora più bella con un paio di pantaloni chiari.
Anche Pasuda propone una camicia in jeans con le maniche lunghe arrotolabile per le giornate con le temperature più alte. Il tessuto è composto da 60% cotone, 25% poliestere, 15% rayon. La si può indossare con una gonna elegante o con pantaloni larghi e più corti, abbinando il tutto con un paio di sneakers per creare un mix and match grintoso.
E se c’è un capo che ci fa subito venire alla mente le atmosfere autunnali (ma anche un tocco grunge) quello è la camicia in tessuto pesante stile scozzese. Quindi, averla nelle sfumature di un bel caffè caldo, è la scelta più alla moda che possiamo fare per la nuova stagione. Zontroldy la mette in vendita stile boyfriend, da indossare sopra una maglia, oppure da sola, abbinandola a un outfit decisamente casual come jeans, stivali e maglioncino.
Camicette leggere, per le temperature più elevate
L’autunno non sempre coincide con temperature più basse e freddo, ecco che capi passe-partout diventano gli alleati per vestirci a strati e non soffrire il caldo o il freddo.
Quindi ben vengano le camicette leggere, da indossare da sole, oppure in abbinamento con una giacca o una maglia più pesante.
È al 100% in cotone quella di Zitiki con scollo a V, botton-down, maniche lunghe e tasca singola laterale. Va indossata oversize ed è il capo da abbinare con tutto: dai jeans, passando per i completi più chic ma, soprattutto, quando le giornate hanno temperature più alte per non soffrire il caldo. Ci piace perché ci permette di vestirci a strati e di sentirci a nostro agio tutto il giorno.
Ha uno stile elegante quella di Nonsar, realizzata al 100% in poliestere risulta morbida, leggera e comoda. Ha una vestibilità ampia che la rende adattabile alle diverse esigenze di stile, questo significa che la indossiamo sopra un paio di jeans larghi e casual, oppure su una gonna super chic. Gli accessori? Dipende, possiamo usare una borsa ambia per il giorno, oppure una pochette la sera abbinandola a scarpe con il tacco. È un capo furbo perché si può usare in più stagioni.
