Con oltre 6mila recensioni il costume intero “effetto pancia piatta” ha conquistato anche noi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Costume intero

Il costume intero che ci ha conquistato quest’estate? Non ci sono dubbi, è lui: il costume effetto pancia piatta. Snellisce la silhouette, ridisegna le forme e regala un fisico asciutto semplicemente…indossandolo!

In più le fantasie a disposizione sono davvero deliziose ed estive, perfette per affrontare una giornata al mare o in piscina, ma anche un aperitivo al tramonto o un pool party.

Offerta Costume da bagno intero da donna Costume da bagno intero effetto snellente

Come posso nascondere la pancia con il costume? L’imperativo quando arriva la bella stagione è quello di sentirsi a proprio agio in costume. Per farlo è importante scegliere il modello giusto che possa esaltare i “punti forti” del fisico e nascondere ciò che ci mette più a disagio.

Chi sogna una pancia piatta, ad esempio, può provare questo costume intero su Amazon. Firmato Cupshe, costa poco più di 30 euro grazie agli sconti disponibili sullo store.

Il prodotto è davvero di qualità e studiato nei minimi dettagli per nascondere la pancetta. Intero, è dotato di bretelle e volant intorno alla scollatura. Le pieghe, posizionate strategicamente sulla pancia, permettono di nascondere le aree più problematiche. L’allacciatura è sulla schiena, infine, mentre il taglio è attillato, per regalarti un fisico super.

Ciò che rende speciale questo costume intero è che si distingue dai classici body contenitivi per nascondere la pancia. Ha infatti un design super accattivante e colori favolosi per mettere in risalto l’abbronzatura. Le imbottiture morbide, infine, offrono grande comfort e sono tutte rimovibili.

Come non far vedere la pancia con il costume

Il costume da bagno può diventare magico se scegli il modello giusto, aiutandoti a nascondere la pancia alla perfezione. Il costume intero è l’ideale per armonizzare al meglio il fisico. L’importante è scegliere un modello che sia dotato di drappeggi strategici per camuffare le piccole imperfezioni sul ventre, donando un aspetto più snello.

Offerta Costume da bagno intero da donna Costume da bagno intero effetto snellente

A chi sta bene il costume intero? Si tratta di un vero e proprio passepartout per chi vuole ridefinire la silhouette, grazie a maggiore supporto e copertura, ma soprattutto ad un effetto super modellante e naturale.

Il costume intero, d’altronde, è ottimo per nascondere alcune zone strategiche e sostenere al meglio il seno. Aggiunge un pizzico di femminilità in più, regalando un look sofisticato, raffinato e romantico.

Come indossare il costume intero per nascondere la pancia

Il costume intero per nascondere la pancia, d’altronde, è un capo cool non solo per la spiaggia, ma puoi utilizzarlo anche per prendere un aperitivo al mare o – perché no – in città, durante una calda serata, abbinandolo strategicamente.

Se sogni un look gitano, indossa il costume intero snellente con una minigonna jeans e delle espadrillas con lacci. Cerchi una soluzione sofisticata? Prova una longuette monocolore con sandali e mini bag.

Sei a caccia di un look ricercato e fresh? Allora prova ad abbinare al tuo costume dei pantaloni a zampa larga e in tessuto leggero, sandali flat e occhiali da sole con lenti colorate.

Capi e accessori da avere, sconti imperdibili e must have per il tuo guardaroba: se cerchi ispirazione iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a moda e bellezza.