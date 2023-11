Sole splendente, acque cristalline e spiagge bianchissime: gli elementi per una vacanza da sogno ci sono tutti. Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono fuggiti alle Maldive, come ha documentato la stessa showgirl su Instagram. La coppia si è concessa qualche giorno di relax e romanticismo in un vero paradiso terrestre, per godersi il loro amore lontano da tutto e tutti.

Fuga romantica (e super lusso) per Belen ed Elio Lorenzoni

Giornate all’insegna del romanticismo e del relax per Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: la coppia ha deciso di allontanarsi dal grigiore di Milano e dalle temperature che cominciano a calare per concedersi una vacanza da sogno alle Maldive.

A mostrare le immagini di quello che sembra un vero e proprio paradiso terrestre è stata la stessa showgirl argentina, che su Instagram sta documentando i momenti più belli della sua fuga d’amore insieme al compagno.

E a vedere le foto e i video pubblicati tra le storie di Instagram dobbiamo ammettere che un po’ di invidia la proviamo: acque cristalline, spiagge bianchissime, sole splendente e tanto, tanto amore che Belen ed Elio dimostrano con un bacio tra le palme.

Ovviamente il loro non poteva che essere un soggiorno super lusso: Rodriguez ha condiviso con i suoi follower anche le immagini della suite dove sta alloggiando insieme a Lorenzoni, con affaccio diretto sul mare e una piscina privata, immersa nella natura. Belen si è anche concessa un trattamento di bellezza nella spa del resort, che pare abbia alloggi che partono da 2500 euro a notte.

Ormai quella tra la showgirl e l’imprenditore è una relazione sempre più seria: lei ha decisamente voltato pagina dopo l’ennesimo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, tanto da presentare ai figli il nuovo compagno e pianificare la convivenza con lui in un super attico a Milano (ancora in fase di ristrutturazione), dove iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Belen incinta, le indiscrezioni e la sua risposta

La storia con Elio Lorenzoni procede così bene che in tantissimi hanno ipotizzato una gravidanza per la bella argentina. Il gossip si è diffuso a macchia d’olio ma a smentire la notizia era arrivata la stessa Belen, che ha risposto alle domande dei curiosi.

“Non sono incinta, sono solo serena“, ha replicato, pronta a riprendere in mano la sua vita dopo l’addio a Mediaset e l’ennesimo tornado che si è abbattuto sulla sua vita. Proprio tra le braccia di Elio la showgirl sembra aver ritrovato quella serenità che negli ultimi mesi ha ricercato con ansia, soprattutto dopo un periodo buio che l’aveva portata a un ricovero in una clinica a Padova per presunti problemi legati al suo eccessivo dimagrimento.

“Persone vicine alla showgirl, che per sua ammissione dimagrita di sette chili, parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica. Ma, soprattutto, alla separazione da Stefano De Martino a causa dei presunti ripetuti tradimenti di lui”, avevano dichiarato alcuni degli amici più stretti della Rodriguez.

E se c’è ancora chi dubita della veridicità dei sentimenti per Elio, è proprio Belen a dare la dimostrazione che il loro è un amore solido: basta guardare il suo sorriso per capirlo.