Ammettiamolo: per un momento, l’idea di Belen incinta ci ha fatto sognare. E invece no, non è il momento di fantasticare. La showgirl argentina non è in attesa di un bambino ma si gode questa nuova serenità ritrovata al fianco del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, che pare sia stato capace di restituirle il sorriso. Sono settimane di riposo e famiglia, per lei, che si sta preparando al ritorno in televisione dopo l’addio a Tu Sì Que Vales e Le Iene, che conduceva con Teo Mammucari.

Belen incinta, la sua risposta alle indiscrezioni

“Non sono incinta, sono solo serena”, risponde con sicurezza Belen Rodriguez ai tanti curiosi che le hanno posto la domanda diretta. E sembra davvero così. Siamo di fronte a una donna diversa, che sta provando a rialzarsi dopo i mesi difficilissimi che ha trascorso dopo la separazione dal marito Stefano De Martino, e che ora pare pronta a riprendere in mano il suo lavoro. Certamente, l’addio a Mediaset l’ha fatta riflettere e l’ha messa di fronte alle sue priorità. L’amore che prova per Elio Lorenzoni, invece, ha addolcito il dolore che l’ha travolta nei mesi che sono seguiti alla fine del suo matrimonio e l’ha sorretta nei momenti più duri.

L’ipotesi di un terzo figlio era comunque improbabile. Belen ha più volte ribadito di non voler allargare ancora la famiglia, soprattutto dopo la nascita della piccola Luna Marì, avuta dal suo ex Antonino Spinalbese. La felicità che sta dimostrando in queste settimane aveva però fatto sperare in un risvolto romantico che, almeno per questa volta, non si è avverato. Continua però la sua rinascita e la sua voglia di rimettersi in gioco dopo i mesi complicatissimi successivi al suo addio alla tv.

Elio Lorenzoni, comunque, sarebbe stato fondamentale per la sua ripresa. A rivelarlo era stata sua sorella Cecilia Rodriguez, che l’aveva taggato in un commento accompagnandolo da questa frase: “Grazie per esserti preso cura di mia sorella”. Lui è stato presentato in famiglia praticamente da subito, fin dai primi giorni della loro frequentazione. I due si conoscono comunque da molti anni e la loro amicizia non si era mai trasformata in qualcosa di più importante. Non fino all’estate 2023.

Quando torna in tv

Il periodo buio di Belen Rodriguez è ufficialmente finito. La showgirl si è detta pronta al ritorno in tv dopo un lunghissimo periodo di pausa, almeno per i tempi ai quali ci aveva abituati, ma non ha fornito particolari sui prossimi impegni professionali: “Torno presto, tra poco poco. Manca sempre meno e ritorno”, ha assicurato al suo pubblico, che ora aspetta di rivederla in televisione.

Il suo addio a Mediaset è avvenuto alla fine della stagione 2023 e in maniera inaspettata, dopo i tanti anni di successo a Tu Sì Que Vales. La sua decisione non ha però niente a che vedere con la nuova linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi, che ha messo mano ai contenuti delle sue reti per cambiare rotta, a partire dai reality, scivolati in un deriva trash che non era piaciuta al pubblico.