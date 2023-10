Si tratta di un periodo di rinascita per Belen Rodriguez: dopo il silenzio social delle scorse settimane, la showgirl argentina è tornata su Instagram, mostrando di nuovo alcuni momenti della sua quotidianità. Agli osservatori più attenti non sono sfuggite le ultime storie della conduttrice, che ha mostrato le immagini della sua nuova casa, un attico con terrazzo a Milano, che potrebbe essere il nuovo nido d’amore con Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, convivenza in vista: su Instagram il video della nuova casa

Dopo una pausa social che ha fatto preoccupare non poco i fan della showgirl, e la notizia del suo ricovero in una clinica a Padova per presunti problemi legati all’eccessivo dimagrimento delle ultime settimane, Belen Rodriguez è tornata su Instagram.

Un periodo di certo non facile per la showgirl argentina, che pare stia pian piano riprendendo in mano la sua vita, concedendosi prima una fuga d’amore con Elio Lorenzoni in montagna e dopo riabbracciando la sua piccola Luna Marì, che in queste ultime settimane è stata accudita amorevolmente dal papà Antonino Spinalbese.

Belen ha così immortalato i momenti dolcissimi insieme alla sua bambina su Instagram, ma ha anche mostrato delle immagini che non sono sfuggite agli osservatori più attenti. La conduttrice infatti ha anche visitato quella che ha definito la sua nuova casa dove presto si trasferirà per chiudere definitivamente il capitolo della separazione con Stefano De Martino.

Il nuovo appartamento si trova nel centro di Milano: si tratta di un attico extra lusso (ancora in ristrutturazione) con una maxi veranda in vetro, che consente di godere del panorama anche nelle serate più fredde. La casa potrebbe anche rappresentare un nuovo inizio per Rodriguez ed Elio Lorenzoni, un nido d’amore dove far crescere la loro storia.

Belen, il periodo buio e la rinascita

Non è stato un periodo facile per Belen Rodriguez: la showgirl ha avuto bisogno di un periodo di “detox” social per riprendersi dalla dolorosa separazione con Stefano De Martino e vivere in serenità la storia d’amore appena sbocciata con Elio Lorenzoni, che sta cercando di preservare il più possibile dai riflettori.

Sebbene i due siano stati avvistati più volte insieme, è chiaro che Belen stia cercando di rimanere il più lontano possibile dagli obiettivi dei paparazzi, ricercando la tranquillità in fughe d’amore lontane da Milano, per vivere questo sentimento nel riserbo di cui (giustamente) ha bisogno.

Nessuna dichiarazione d’amore plateale per la coppia: la showgirl ha condiviso su Instagram solo alcuni momenti insieme al nuovo compagno, condividendo alcuni scatti di un weekend all’insegna del relax, circondata dall’amore anche della sua famiglia, che non l’ha mai lasciata sola nemmeno per un istante.

Nel frattempo l’ipotesi di una convivenza con Elio si fa sempre più concreta: nelle settimane di lontananza dai social pare che i due abbiano già vissuto insieme, lontano da tutto e da tutti. Stando alle indiscrezioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, avrebbe trascorso del tempo a casa del compagno, prima di tornare in pianta stabile a Milano: “Da un mesetto si è trasferita a Brescia. Vive con il nuovo fidanzato lì, ma da sola. I figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez e i rispettivi padri”.