Un selfie in auto, poche semplici parole. Così Belen Rodriguez torna sui social dopo essersi presa una pausa “detox”. Si è parlato a lungo dei presunti problemi di salute della conduttrice dovuti – almeno secondo i rumors – anche al periodo difficile che sta attraversando. Sono stati mesi tortuosi, carichi di tensione ed emozioni contrastanti ma con il suo piccolo gesto Belen ha voluto rassicurare i suoi fan, sinceramente preoccupati per le sue condizioni.

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Instagram

L’ex conduttrice de Le Iene e di Tu Sì Que Vales ha condiviso tra le storie di Instagram un semplice selfie che la ritrae in un abito a fiori, mentre viaggia all’interno di un’automobile. Pochissimo trucco sul volto, i lunghi capelli castani sciolti sulle spalle e solo un paio di occhiali da sole a scostarli dal viso, lasciando libero uno sguardo che non sembra lo stesso di prima.

“Decisamente cambiata, chi la conosce lo sa“, ha scritto Alessandro Rosica (Investigatore Social) ripostando la foto. E forse anche noi che la conosciamo soltanto attraverso il piccolo schermo e i post condivisi virtualmente con i follower possiamo scorgere qualche differenza rispetto alla Belen del passato.

“Mi mancate… Mi siete mancati tanto”, ha scritto a corredo dello scatto. Un modo per ricambiare l’affetto che in tanti le hanno dimostrato in questi giorni (anzi, mesi), al netto delle critiche che – come sempre – non mancano mai quando al centro di una storia c’è una giovane donna, mamma, professionista alle prese con quanto accade nella vita di tutti i “comuni mortali”: problemi, situazioni difficili, tensioni al lavoro come nel privato.

Come sta Belen, verità o indiscrezioni?

Si è parlato tanto delle condizioni di salute di Belen in queste ultime settimane, specialmente negli ultimi giorni che l’avrebbero vista addirittura costretta a ricoverarsi in una clinica di Padova per subire dei trattamenti non ben specificati. Il suo repentino dimagrimento – di cui lei stessa aveva parlato -, lo sguardo sempre più triste e la graduale sparizione dai social ha generato parecchia preoccupazione nei fan. Ma lei non è mai scesa troppo nei dettagli.

Fonte: IPA

A gettare paglia sul fuoco sono sempre stati gli altri. Dapprima Alessandro Cattelan, che ha più volte giustificato il forfait di Belen nel suo programma proprio con i presunti problemi di salute, poi Fabrizio Corona, ritornato alla carica dopo aver scontato anni di carcere per i reati commessi e già presente in ben due interviste – prima Belve, poi Domenica In -, durante l’ultima delle quali ha tenuto a precisare che la conduttrice argentina e sua ex fidanzata “Non sta bene”.

Le indiscrezioni hanno raccontato persino di un trasferimento dal nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, con il quale è uscita allo scoperto poche settimane dopo la separazione – pare definitiva – dal marito Stefano De Martino, che intanto sembra si stia godendo con estrema gioia la nuova vita da single tra feste e ospitate in televisione. Trasferimento che, a dirla tutta, è stato prontamente smentito da un “avvistamento” della conduttrice per le vie di Milano condiviso sempre dall’Investigatore Social: “Basta dire falsità tipo che sta dal fidanzato. Ha solo staccato la spina e sta pensando di più a sé stessa“.

Tutti hanno il diritto di “sparire”

Quando sei un personaggio pubblico prendersi un momento per sé diventa un’impresa titanica. Qualunque sia la ragione, siano essi problemi di salute o semplicemente la voglia di godersi un po’ di solitudine – cosa spesso sottovalutata -, a nessuno di noi dovrebbe essere negato il diritto al silenzio. Ma la privacy, si sa, per una donna come Belen può essere davvero difficile da conquistare.

Le celebrità mostrano più o meno tutto di sé, dagli impegni professionali ai momenti con la famiglia e gli amici (e sì, anche con fidanzati, mariti e flirt vari). Ma è un’arma a doppio taglio: una volta entrati in questo circolo vizioso che certamente in parte giova al proprio nome, non si riesce più a uscirne e se ne resta intrappolati. Belen si è allontanata dai social, ne aveva la necessità e, al netto delle voci che circolano sui reali motivi che l’hanno spinta a questa decisione, aveva tutto il diritto di farlo. Per il proprio bene e per quello dei propri figli.

“Bisognerebbe far teatro nelle scuole perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci renderebbe una società migliore”, aveva condiviso qualche giorno fa su Instagram la stessa Belen citando Elio Germano. E non possiamo darle torto.