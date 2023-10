Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Da giorni non si parla d’altro che dello stato di salute di Belen Rodriguez. Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona e il monologo al vetriolo di Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan, in molti si sono chiesti: cosa sta succedendo a Belen? Su Instagram, la showgirl e conduttrice ha scelto di condividere una storia, una riflessione profonda: soprattutto, un invito a smettere di giudicarla.

Belen Rodriguez, il gesto su Instagram

Da quando Fabrizio Corona è stato ospite a Domenica In da Mara Venier, le sue dichiarazioni hanno inevitabilmente scatenato delle ipotesi sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez. Anche la mancata ospitata da Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan ha contribuito ad alimentare i dubbi e le domande. Chi segue l’ex conduttrice de Le Iene sui social, sa che la Rodriguez usa spesso le citazioni per descrivere il suo stato d’animo, o per replicare a determinate critiche e polemiche.

Non si è tirata indietro neanche in questo caso, dal momento in cui ha scelto di citare una riflessione dell’attore Elio Germano. “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”. Dunque, quello della Rodriguez è un invito a cercare di comprendere maggiormente la sua situazione, anziché puntare il dito.

Che Belen stia attraversando un periodo complesso, dal punto di vista personale, non è un mistero. Lei stessa ha fatto menzione degli ultimi mesi, descrivendoli come “difficili” e confermando la perdita di peso che i fan hanno notato nelle sue ultime foto condivise su Instagram. A ciò si aggiunge il sostegno della famiglia, che non l’ha mai lasciata da sola.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Dopo aver saltato l’ospitata a Stasera C’è Cattelan, adducendo motivi di salute, è stato Fabrizio Corona a chiarire ulteriormente come sta Belen Rodriguez, nel corso della puntata di Domenica In del 1° ottobre, “Lei è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio veramente bene. Oggi lei avrebbe bisogno di un aiuto, ora. So che oggi avrebbe dovuto essere qui. Ma non entriamo nelle sue cose”. Anche la Venier ha confermato la versione: “Lei doveva venire qui proprio oggi ma sta male. Conosco bene in profondità chi è Belen. Lei verrà, appena ha voglia”.

La vicinanza della famiglia

Belen – per fortuna – non è da sola. Nonostante tutto il chiacchiericcio che si è creato attorno a lei, complice anche l’intervista dell’ex Stefano De Martino a Belve, la Rodriguez può contare sugli affetti più cari e sinceri, come la sua famiglia. Proprio mamma Veronica Cozzani è corsa da lei, ha fatto sapere TgCom24, per sostenerla in questo periodo complesso. Anche Cecilia e Ignazio sono al suo fianco, infatti hanno trascorso del tempo con la nipotina Luna Marì per permettere a Belen di riposare.

E per quanto riguarda il lavoro? A Le Iene, la nuova conduttrice Veronica Gentili ha promesso che avremmo rivisto la Rodriguez, ma per il momento non ha replicato all’invito in diretta televisiva. Probabilmente, si sta concentrando sulla sua salute, come è giusto che sia: al suo fianco c’è anche il nuovo amore, l’imprenditore Elio Lorenzoni.