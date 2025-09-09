Gigi Hadid e Kendall Jenner a nudo su Vogue: cover doppia e intervista intima

Getty Images Kendall Jenner e Gigi Hadid al 2023 Vanity Fair Oscar

Gigi Hadid e Kendall Jenner, le due modelle più famose e richieste al mondo, eredi delle mega top anni ’90, e capaci, come ha detto di loro Marc Jacobs di “riempiere il vuoto lasciato dalle varie Kate, Naomi, Claudia, Christy e Linda nei decenni successivi e saziare la fame delle modelle del passato”.

Ma Gigi e Kendall non sono solo divinità da passerelle, ragazze così belle da sembrare irraggiungibili: sono anche neo trentenni cresciute nel mondo della moda, inseguite dai paparazzi di tutto il mondo, con le loro insicurezze e difficoltà nel gestire la popolarità e l’invadenza dei media, che hanno trovato nella loro amicizia un rifugio sicuro dalla tempesta della fama. Nel loro legame una sicurezza difficile da avere in quell’ambiente, capace di dare loro pace e serenità.

Simon Jacquemus, che le ha scelte per il suo show virale Versailles l’anno scorso, lo spiega meglio di chiunque altro: “Due delle top model più in voga della nostra generazione, alla fine sono solo due amiche che si divertono e si comportano come delle dodicenni”

Protagoniste insieme della nuova copertina di Vogue, Gigi e Kendall, fotografate e riprese nel loro habitat naturale, la campagna, in sella agli amati cavalli ( sono entrambe provette cavallerizze), si raccontano e parlano della loro amicizia decennale, come è nata e si è evoluta nel tempo, trasformandosi in un rapporto fraterno. “Siamo più sorelle che amiche”, dice Jenner, che all’inizia rivela di essere stata quasi intimidita dalla bellezza angelica e perfetta di Gigi.

La prima volta che l’ho vista ho pensato: “È così bella’. “Io avevo ancora l’acne e l’apparecchio ortodontico. Le due fanno risalire l’inizio della loro amicizia all’adolescenza, quando trascorrevano insieme i primi viaggi di lavoro come modelle.

“Ero la tua più grande fan”, ha detto Kendall con entusiasmo. “E una volta che abbiamo iniziato a lavorare insieme e a sfilare, ricordo quelle prime stagioni: passavamo l’intero mese insieme”.

Hadid ha aggiunto che non dimenticherà mai la sua prima sfilata Chanel nel 2014, quando Jenner l’ha aiutata a calmarsi prima di incontrare Karl Lagerfeld a Parigi.

“C’è molta superficialità nel mondo in cui lavoriamo e viviamo”, dice Jenner. “E le nostre vite personali sono diventate di interesse pubblico man mano che crescevamo. “Ma ci sono anche tanti momenti di tranquillità che nessuno vede”, aggiunge Gigi. “La gente non sa per esempio quanto siamo simili e come troviamo pace l’una nell’altra”.

Una volta Kendall è persino riuscita a passare inosservata mentre accompagnava Gigi in un viaggio in Olanda, dove hanno trascorso una giornata nel più grande parco divertimenti dei Paesi Bassi, passando inosservate. “Abbiamo trascorso un’intera giornata al parco, completamente in incognito”, ha detto Gigi con entusiasmo. “Kendall è bravissima a riuscire a nascondersi in mezzo alla gente”.

Gigi ha anche ricordato una serata trascorsa a Parigi, dieci anni fa, dove si erano sdraiate sotto la Torre Eiffel e avevano bevuto vino in mezzo alla gente.

“Amo sentirmi normale“, ha spiegato Jenner. “Amo andare al concorso ippico vestita come tutti gli altri, con il casco, gli occhiali da sole e la divisa, e gareggiare con un nome completamente diverso”.

Gigi ha continuato affermando di credere che “la base” della loro amicizia “sia il rispetto reciproco per le stesse cose che vediamo l’una nell’altra quando andiamo al lavoro”. “Non siamo lì per chiedere un trattamento speciale. Lavoriamo sempre sodo”.

Due ragazze ammirate, super corteggiate e pagate, conosciute in tutto il mondo, che desiderano solo poter sentirsi “normali”, fare tutte le cose che fanno le loro coetanee, senza venire rincorse dai paparazzi e finire sui giornali qualunque cosa facciano o dicano. Senza che la loro vita sia sempre vivisezionata. Perché anche il successo planetario ha il suo prezzo, e non è mai tutto oro quel che luccica. E Gigi e Kendall, dall’alto della fama e del successo, lo spiegano col candore della loro giovane età e i bisogni e necessità della loro generazione.