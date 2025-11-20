Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Le fiction Mediaset sono generalmente molto apprezzate dal pubblico, e soprattutto attese, al netto di un calo di ascolti negli ultimi anni. Basti pensare alle numerose richieste provenienti dal “basso” per un ritorno de I Cesaroni. Finalmente il pubblico è stato accontentato, con Claudio Amendola nuovamente nei panni di Giulio nella sua Garbatella. Al tempo stesso, spazio anche a numerosi altri titoli, eppure quasi nessuno è andato in onda. Eccezion fatta per Buongiorno, Mamma! 3, infatti, si può parlare di un gigantesco nulla di fatto. Ecco quando andranno in onda.

Fiction Mediaset in pausa

È indubbio che, così come per i reality, Pier Silvio Berlusconi stia provando a trovare la giusta quadratura del cerchio anche per le fiction Mediaset. Si ha la necessità di ritrovare lo smalto di un tempo, perché l’apprezzamento del pubblico c’è ma non abbastanza, non come prima. Nella costante sfida con Rai e il mondo streaming, infatti, si arranca un po’ di più e per questo si prendono anche decisioni drastiche.

A luglio 2025 sono state presentate svariate fiction, ma di queste soltanto una è andata in onda. Come detto, si tratta di Buongiorno, Mamma! 3, che ha generato più interesse per il gossip che per altro. Si è parlato molto di più di Raoul Bova e Beatrice Arnera che della trama. Ciliegina sulla torta? La fiction sembra sia stata cancellata o, nella migliore delle ipotesi, “parcheggiata”.

Le fiction da trasmettere

Ma quali fiction sono state presentate ufficialmente dalla rete e non sono state trasmesse? Ecco l’elenco completo:

Vanina – Un Vicequestore a Catania;

I Cesaroni 7 – Il Ritorno;

Viola come il Mare 3;

Alex Bravo – Poliziotto a modo suo;

A Testa Alta;

Una Nuova Vita;

Colpa dei sensi;

Erica;

Il Don.

Quando andranno in onda

Sorprende la decisione di Pier Silvio Berlusconi, considerando anche i grandi nomi coinvolti. Basti pensare a Marco Bocci, Sabrina Ferilli, Francesca Chillemi, il già citato Claudio Amendola, Giusy Buscemi, Gabriel Garko e non solo.

Non si ha purtroppo una data per queste produzioni. Si fa fatica a pensare che tutte possano vedere la luce nel corso del 2026, considerando gli altri show in lavorazione. Qualcosa potrebbe dunque restare in soffitta per un bel po’.

Ad avere le miglior chance è di certo il ritorno de I Cesaroni. Viene da pensare che in questo caso si sia scelto di attendere per un lancio in grande stile. Al tempo stesso, però, c’è la volontà di non rischiare. La magia de La Ruota della Fortuna è tale da far temere qualsiasi gesto. Basti pensare alla svolta de La Ruota dei Campioni, che di fatto fa iniziare la prima serata alle 20:40.

La cosa più eclatante è che neanche i diretti interessati sono in possesso delle necessarie informazioni. Amendola, ironico, è arrivato a chiedere a Silvia Toffanin di mettere una buona parola con il suo storico compagno, nel corso dell’intervista a Verissimo.