Can Yaman torna in tv con El Turco, il nuovo kolossal di Canale 5

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Can Yaman è il protagonista de El Turco

L’affascinante Can Yaman è pronto finalmente a tornare in televisione. In attesa di vederlo nei panni del mitico Sandokan, l’attore sarà El Turco nel nuovo kolossal di Canale 5, tratto da una storia vera. Finalmente abbiamo una data di uscita della serie, girata totalmente inglese a Budapest, in Ungheria, e le cui riprese si sono concluse a febbraio 2023, dopo un periodo molto intenso per il 35enne che si è sottoposto anche a dei duri allenamenti. La produzione è rimasta appesa a un filo per un lungo periodo: inizialmente prevista a livello internazionale su Disney+, è poi stata cancellata dal catalogo insieme ad altri titoli turchi, e ha infine trovato il suo editore italiano, cioè Mediaset.

Di cosa parla El Turco e quando va in onda su Canale 5

El Turco è tratto dall’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras, un’opera che mescola storia, azione e suspense, e che promette di regalare al pubblico momenti di grande intensità emotiva. Al centro la storia di Hasan, interpretato da Can Yaman, un soldato turco che rimane ferito durante il secondo assedio di Vienna nel 1683 e finisce per essere curato dagli abitanti del villaggio di Moana, incastonato tra le maestose montagne italiane.

In particolare viene salvato dalle erbe curative e miracolose di Gloria, con la quale si accenderà un’infuocata storia d’amore. E Hasan, accolto e rispettato, ricambierà la generosità del popolo sostenendo una rivolta contro chi li opprime con tasse esorbitanti.

Nel period-drama è centrale l’interpretazione di Greta Ferro, che presta il volto a Gloria, e corale e internazionale il resto del cast artistico: Will Kemp, Kieran Reilly, David Nykl, Slavko Sobin, Magnus Samuelsson, solo per citare alcuni. Nel cast produttivo, di rilievo la presenza di alcuni professionisti italiani: Carlo Poggioli si occupa dei costumi; Marco Torresin della direzione creativa; Domenico Sica delle scenografie.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

El Turco andrà in onda con un doppio appuntamento esclusivo martedì 25 e giovedì 27 marzo, in prima serata, su Canale 5. Dieci minuti del kolossal, che IMDbPro ha inserito nella lista dei titoli più attesi del 2025, saranno visibili in anteprima gratis, dal 21 marzo, su Mediaset Infinity (dove sarà possibile poi recuperare le puntate in differita).

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Can Yaman torna su Instagram per El Turco

In vista del suo ritorno in televisione, Can Yaman è tornato anche attivo su Instagram. Qualche tempo fa aveva disattivato il suo account optando per una pausa dal mondo dei social. Ora è tornato più in forma che mai, pronto a condividere retroscena e curiosità sul suo lavoro. Ha subito postato un video in cui mostra gli allenamenti a cui si è sottoposto per diventare l’eroe de El Turco.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Allenamenti intensi che non hanno certo scalfito la determinazione e la voglia di emergere di Yaman, che da tre anni ha lasciato la Turchia per traslocare in Italia, a Roma, diventata a tutti gli effetti la sua seconda casa. Per il 2025 tanti e nuovi progetti per Can che, nel frattempo, pare abbia lasciato Viola come il mare, la fiction che l’ha visto protagonista insieme a Francesca Chillemi.