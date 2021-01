Maria De Filippi, arriva Can Yaman a C’è posta per te

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

A C’è posta per te arriva Can Yaman. L’attore turco sarà ospite della prossima puntata dello show condotto da Maria De Filippi, insieme a Michele Riondino. I due divi saranno al centro di alcune storie di “persone comuni” raccontate dalla conduttrice. Negli ultimi giorni Yaman è stato protagonista del gossip a causa di un presunto flirt con Diletta Leotta.

Amatissimo in Italia grazie alla serie Daydreamer – le ali del sogno, Can è molto legato al nostro Paese. Di recente il divo turco era sbarcato a Roma per girare uno spot insieme a Claudia Gerini. In quell’occasione era stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Diletta, fra sguardi complici e gesti affettuosi. L’attore non ha voluto commentare il gossip e nelle Stories di Instagram ha chiesto silenzio e rispetto riguardo la sua vita privata.

Sono tanti però gli indizi che sembrano confermare la relazione. La Leotta è reduce dall’addio a Daniele Scardina, pugile ed ex concorrente di Ballando con le Stelle a cui è stata legata per circa un anno. Yaman invece non ha mai parlato delle sue storie d’amore, limitandosi a smentire con forza ogni possibile legame con Demet Özdemir, sua collega di set in Daydreamer – Le ali del sogno. Non è la prima volta che il divo è ospite di un programma televisivo italiano. In passato aveva preso parte a una puntata di C’è posta per te ed era stato intervistato da Barbara D’Urso nel suo programma Live – Non è la D’Urso.

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di C’è posta per te, dove sarà ospite di Maria De Filippi anche Michele Riondino, i fan attendono di scoprire i nuovi progetti di Can Yaman. L’attore presto prenderà parte alle riprese del remake di Sandokan, dove vestirà i panni dell’eroe. Accanto a lui Luca Argentero e Alessandro Preziosi, nel ruolo del cattivo, mentre a interpretare Marianna – la Perla di Labuan – potrebbe essere Alessandra Mastronardi. L’attrice, impegnata in una fiction su Carla Fracci, ha di recente detto addio al ruolo di Alice Allevi ne L’Allieva e potrebbe iniziare una nuova avventura accanto a Can.