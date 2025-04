Abbiamo trovato l’elisir anti-age per pelli secche e spente. È un boost di idratazione ora in sconto

Pelle secca e segni del tempo addio? Con la crema viso anti age mirata per le cuti secche e normali si può, ed è adesso in sconto su Amazon

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: IPA La crema viso per pelli secche e dall'effetto anti age è ora in sconto

Pelle secca e spenta? Niente paura, la soluzione per donare la giusta idratazione alla cute e per regalarle una seconda giovinezza con un’azione anti age mirata ed efficace esiste, e la trovate in sconto su Amazon. Un vero e proprio boost di idratazione, ma anche un trattamento antirughe, ricompattante ed elasticizzante. Insomma, un elisir di bellezza e benessere per le pelli secche e spente che vale la pena provare e che, una volta fatto, non smetterete più di usare. Parliamo della crema viso Retinolo BV Plus di Bottega Verde, un concentrato di ingredienti mirati per la cura e il trattamento della pelle secca e che, oltre a idratarla a fondo, le dona un plus di benefici a contrasto dell’invecchiamento cutaneo e della perdita di tono della cute.

Offerta Bottega Verde La crema viso per pelli secche e spente da usare adesso

La crema viso per pelle da normali a secche da avere adesso

Una crema viso che è un vero e proprio trattamento anti age ad azione mirata per le pelli da normali a secche. Un prodotto dalla texture morbida, vellutata e a rapido assorbimento. E che, grazie alla sua formulazione potenziata con un mix di ingredienti ad hoc, come il collagene da acacia e olio di calendula in unione all’azione del Pro-Retinolo, dell’acido ialuronico e del Provitagen complex, un blend che contiene Vitamina A, E e C, contribuisce in modo efficace a nutrire la pelle e a donarle massimo benessere ed equilibrio.

Una crema viso formulata in modo specifico per le pelli secche e opache ma anche per le cuti normali, e che agisce come un trattamento idratante, antirughe e antietà, anche grazie alla presenza di vitamina A, Pro-Retinolo. Un principio attivo anche noto come la vitamina della bellezza, per via della sua ottima capacità di migliorare la produzione di collagene ed elastina nella pelle.

Offerta Bottega Verde L’elisir di bellezza e antiage che aspettavi

Come agisce la crema viso Retinolo BV Plus di Bottega Verde

La crema viso Retinolo BV Plus di Bottega Verde, infatti, è un ottimo trattamento antirughe ed antietà ad azione ricompattante, elasticizzante e idratante, l’ideale per contrastare i segni dell’età e la perdita di tono naturale della pelle, donando al viso la sua naturale luminosità e alla pelle una piacevolissima sensazione di leggerezza e morbidezza. Un concentrato di benessere che aiuta la cute a rimanere ben idratata e a ritrovare il suo benessere, facendola apparire più tonica, elastica, levigata e radiosa fin dalla prima applicazione.

Insomma, questo si che un prodotto perfetto per contrastare l’invecchiamento della pelle secca e che la nutre con un plus di benefici ad effetto visibile e immediato.

Come si applica la crema viso di Bottega Verde

Una crema che potete applicare mattina e sera durante la vostra consueta skincare e che va stesa utilizzando i polpastrelli delle dita, con movimenti delicati dal basso verso l’alto e dal centro verso i lati del viso. Un metodo che oltre a favorire la penetrazione della crema, aiuta la pelle e mantenersi sana e dedicandogli un leggero massaggio liftante che le assicura un aspetto più giovane e vitale.

Che dire, questa si che è una coccola che vale la pena dedicarsi e il momento giusto per farlo è adesso!

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram