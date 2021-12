I prodotti migliori per non danneggiare i capelli con il calore durante lo styling

I termoprotettori per capelli sono elementi fondamentali per chi ama lo styling casalingo e vuole proteggere i capelli per non rovinarli con la piastra e il suo calore.

Se fino ad oggi hai utilizzato piastra, phon e arricciacapelli senza utilizzare questo tipo di spray, probabilmente avrai notato che i tuoi capelli, post styling, risultavano secchi e, molto spesso, sfibrati. Non solo, questi prodotti permettono anche di rendere più semplice la piega aggiungendo luminosità e lucentezza anche alle chiome più crespe e disidratate.

Come proteggere i capelli da phon e piastra

Se stai cercando il modo migliore di proteggere i capelli da phon e piastra, oltre ad utilizzare una combo shampoo e balsamo pensata su misura per tuoi capelli, i termoprotettori non possono mancare nella tua haircare routine.

Questo tipo di prodotti, solitamente in spray, creano un vero e proprio film protettivo sul capello, andando così a riparare la fibra e chiudendo le cuticole per evitare il formarsi delle doppie punte. Al loro interno troviamo cheratina, oli essenziali, essenze naturali come l’aloe e diverse sostanze nutritive che, oltre a proteggere, aggiungono nutrimento al capello: scopriamo insieme quali sono e come utilizzarli.

Come si usa il termoprotettore per capelli

Usare e applicare il termoprotettore sui capelli è più facile di quel pensi: solitamente venduti in versione spray, vanno vaporizzati sui capelli bagnati o asciutti. Nel primo caso per proteggerli anche dal calore del phon, mentre asciutti se vuoi creare una barriera per piastra e arricciacapelli.

La cosa importante, soprattutto per i capelli grassi, è applicare il prodotto solo sulle lunghezze. È proprio in quest’area, infatti, che si concentrano i maggiori danni causati dal calore e che, spesso, causano la rottura del capello rallentandone la crescita in modo importante.

I migliori termoprotettori per i capelli

In commercio si trovano tantissimi termoprottetori, ma quali proteggono meglio e performano al massimo sulle chiome? Qui abbiamo selezionato i migliori tra oli e spray, senza siliconi e bio, professionali e non.

Naturaequa

Un termoprotettore bio che permette di proteggere i capelli sia dal calore di piastra e phon, sia dalle radiazioni dei raggi solari grazie agli ingredienti a Km 0 ed equosolidali. Tra questi: olio di sapote, estratti di alga bruna, aloe, basilico e zafferano.

Oltre a essere vegan e cruelty free, il flacone rispetta l’ambiente essendo in bioplastica ricavata dalla canna da zucchero. La chioma sarà poi morbida e disciplinata.

Matrix

Il Miracle Creator di Matrix non è solo un termoprotettore, ma un prodotto multiuso e multibenefit per i capelli. Basterà vaporizzarlo per donare subito al capello l’idratazione necessaria aumentandone la brillantezza. Un prodotto imperdibile per uno styling perfetto.

Puoi acquistarlo su Amazon.

Ghd

ghd è l’eccellenza quando si parla di piastre per capelli e il termoprotettore sviluppato dal brand rientra sicuramente tra i migliori prodotti professionali. Al suo interno contiene l’heat protect system ghd, che previene i danni derivanti dallo styling a caldo: una vera e propria barriera termoprotettiva sulla superficie della fibra capillare.

Acquistalo su Sephora.it.

Adorn

Anche l’occhio vuole la sua parte e il packaging vintage di Adorn è quello che serve quando si parla dei migliori termoprotettori per capelli. Oltre a lasciare i capelli morbidi e facili da modellare, lascia un profumo dolcissimo e piacevole prima e dopo aver passato la piastra.

Acquistalo su Amazon.

Gyada

Chi è attento alle formulazioni e agli INCI puliti e green, apprezzerà sicuramente questo termoprotettore per capelli senza siliconi di Gyada Cosmetics Termoprotettore, formulato con aq-save, un principio attivo ottenuto da castagne italiane biologiche che consente di costituire un film protettivo, mantenendo l’idratazione del capello.

Acquistalo su Pinalli.it

Kérastase

Da usare su capelli asciutti o bagnati, il termoprotettore di Kerastase, non solo protegge i capelli dalle alte temperature, ma li fortificata ed è pensato per chi capelli indeboliti, propensi alla caduta conseguente alla rottura.

Acquistalo sul sito di Sephora.it

Redken

Non solo spray: i termoprotettori possono essere anche in crema, come la proposta di Redken che protegge fino a 232° e permette di eliminare il crespo dando idratazione profonda al capello.

Acquistalo su Sephora.it.

Aveda

Composto al 97% di derivazione naturale, cioè da piante e minerali che non contengono petrolio o acqua, questo spray protegge la chioma fino alla temperatura di 230° oltre ad aggiungere un aroma calmante dopo averlo vaporizzato.