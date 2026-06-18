Francesco Renga e Giusy Ferreri insieme con Non dovrei non dovresti: il nuovo singolo

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Francesco Renga e Giusy Ferreri

Due tra le più potenti delle voci della musica italiana si uniscono per dar vita a una canzone che punta a essere il nuovo tormentone dell’estate 2026, ma senza abbandonarsi a facili ritmi vacanzieri. Francesco Renga e Giusy Ferreri lanciano Non dovrei non dovresti, nuovo singolo che racconta del rimpianto di un amore annegato tra i non detti.

Non dovrei non dovresti, di Francesco Renga e Giusy Ferreri

A partire da venerdì 19 giugno, in radio e su tutte le piattaforme di streaming si potrà ascoltare Non dovrei non dovresti, il nuovo singolo cantato da Francesco Renga e Giusy Ferreri, scritto da Andrea Bonomo e Paolo Antonacci (figlio del noto cantautore Biagio), e composto da Rino Malatesta. Il brano è prodotto da Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

Si tratta di una canzone d’amore, ma di un amore infelice e giunto irrimediabilmente al termine. Le voci di Francesco e Giusy si alternano esplorando, in un’intensa interpretazione, i contrasti stati d’animo che anticipano l’addio. Non dovrei non dovresti, ballad dai ritmi contemporanei, racconta il dolore di un rapporto sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti.

Insomma, Renga e Ferreri offrono qualcosa da cantare a squarciagola con grande soddisfazione a tutti coloro che si apprestano alla stagione estiva con il cuore infranto, novelli single alla riscoperta della propria solitudine dopo un’inverno, o più d’uno, in amore. D’altronde non di sole canzoncine balneari vive l’uomo, anche in estate c’è gusto a soffrire un po’.

La collaborazione nata sul palco di Sanremo

Non è la prima volta che Francesco Renga e Giusy Ferreri cantano assieme. La collaborazione tra i due artisti è nata lo scorso febbraio, sul palco dell’Ariston. Renga, in gara per l’undicesima volta al Festival di Sanremo con il brano Il meglio di me, ha scelto Giusy come sua compagna nella seguitissima serata dei duetti. L’inedito duo, che si è mostrato fin da subito affiatato e in piena armonia, si è esibito in una magistrale cover di Ragazzo solo, ragazza sola, brano di David Bowie del 1970.

In giro per l’Italia con i tour estivi

Sia Francesco Renga che Giusy Ferreri sono attualmente impegnati in tour. Il Live 2026 di Giusy, iniziato in primavera, andrà avanti fino a settembre inoltrato con una serie di concerti in tutta Italia, durante i quali l’artista, accompagnata dalla sua storica band, porterà sul palco i più grandi successi della sua carriera. Tra i prossimi appuntamento quello del 23 luglio al Savon Downtown Music Festival, il 25 luglio a Campomarino in provincia di Campobasso e il 9 agosto a Monte S. Giovanni Campano.

Si chiama didascalicamente Live Estate 2026 la tournée stagionale di Renga, iniziata lo scorso 9 maggio per toccare, nel corso dell’estate, alcune tra le più ambite località d’Italia, dalla Scilia alla Liguria fino alla Campania. Il tour si concluderà il 18 settembre ad Arzachena, in Sardenga. Ma la pausa durerà ben poco, in autunno, il riccioluto cantante torna in scena con il più intimo Live Teatri 2026, che partirà il 3 ottobre dal Teatro Arcimboldi di Milano, per poi proseguire in tutta Italia e concludersi a Padova il 6 novembre al Gran Teatro Geox.