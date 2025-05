Signorini duro contro Giulia De Lellis incinta: “Dispiaciuta per gli sponsor”

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Alcuni giorni fa la bomba è stata lanciata: Giulia De Lellis paparazzata con un pancino che non lascia molto spazio all’immaginazione. E da lì, il fuoco: l’influencer, regina dei social e delle sponsorizzazioni, ha sbottato con stile su Instagram. Aurora Ramazzotti le ha dato ragione. Ma la vera miccia è arrivata quando Alfonso Signorini, ex timoniere proprio di Chi, ha deciso di dire la sua. E lo ha fatto senza peli sulla lingua, durante il podcast Boom di Grazia Sambruna.

“Le foto sono abbastanza esplicite”, ha detto con tono secco, “lei ha sollevato la t-shirt mostrando un pancino in evidente stato di gravidanza”. Ma il colpo più duro arriva subito dopo: “Per una persona che ha fatto dei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, onestamente.”

Un colpo basso ma centrato, rivolto a chi, come la De Lellis, vive di selfie, filtri e confidenze da milioni di visualizzazioni.

Sponsorizzazioni, social e pancino: cosa c’è dietro la polemica di Signorini

Alfonso Signorini ha anche sollevato un tema delicato e al tempo stesso molto attuale: l’utilizzo della propria vita privata per fini promozionali. Ha infatti ipotizzato che la vera irritazione di Giulia De Lellis non derivi tanto dalla notizia in sé, quanto dal fatto di non aver potuto gestire direttamente l’annuncio attraverso i propri canali e con le dovute sponsorizzazioni.

Le sue parole sono state chiare: “Probabilmente sarà anche un po’ incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei con tutti i suoi vari sponsor e le sue varie entrature. Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista.”

Il tono ironico e tagliente del conduttore ha fatto rapidamente il giro dei social, accendendo ulteriormente la discussione. Molti utenti hanno commentato la questione, dividendosi tra chi sostiene il diritto alla privacy della influencer e chi, invece, sposa la linea di Signorini, secondo cui quando si sceglie di vivere pubblicamente, anche i momenti più personali diventano notiziabili.

Perché Giulia De Lellis non ha gradito la notizia

Giulia De Lellis, dal canto suo, non ha confermato né smentito la notizia della gravidanza. Tuttavia, ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha mostrato un abito rosso, e ha ironizzato sulla situazione. “Invece di rompere le p***e con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?” ha detto, cercando di spostare l’attenzione sulla sponsorizzata.

Nonostante l’intento ironico, il messaggio lanciato da Giulia è stato chiaro: la gestione di una notizia così personale dovrebbe spettare unicamente a lei. Ma la sua reazione non ha fatto altro che confermare, almeno in parte, il punto di vista di Signorini, che ha sottolineato come l’intera vicenda sia stata vissuta e rilanciata proprio attraverso i social.

La gravidanza tra gossip e diritto alla riservatezza

La vicenda ha aperto interrogativi più ampi sul concetto di privacy per le celebrità nell’era digitale. È legittimo aspettarsi riservatezza su una gravidanza anche quando si è costruita la propria fama proprio sulla condivisione quotidiana di dettagli personali? Oppure, come sostiene Signorini, ogni aspetto della vita privata diventa parte integrante della narrazione pubblica?

Aurora Ramazzotti non ha perso tempo e si è schierata al fianco di Giulia. Lei che, lo ricordiamo, si era già trovata in una situazione analoga quando la sua gravidanza era stata sbattuta in prima pagina prima ancora che potesse dirlo ai suoi follower. E adesso, ha ricordato che ci sono motivi medici, emotivi e personali per cui una donna può scegliere di non dire nulla subito.

E poi la stoccata finale ai media: “Togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia è una mancanza di rispetto”.

Una frecciata che sembra indirizzata a più di un destinatario, e chissà se tra questi non ci sia anche Signorini, con cui – diciamolo – Giulia non ha mai avuto un rapporto proprio idilliaco. I due non si sopportano cordialmente da anni.