Che piaccia o meno, è impossibile negare l’enorme successo raggiunto da Madame negli ultimi anni. Giovane, talentuosa e senza peli sulla lingua, la cantante vicentina non sbaglia un colpo. Tra concerti e nuove uscite, la voce di Tu mi hai capito ha voluto postare una foto sul suo profilo Instagram per celebrare il suo cambiamento negli anni, regalando ai fan un consiglio importante.

Madame, il post sul suo cambiamento negli anni

Capelli ricci, sorriso riconoscibilissimo e stile tutt’altro che castigato. Negli ultimi anni, da quando Madame è diventata una delle cantanti più di successo del panorama musicale italiano, abbiamo imparato a riconoscerla non solo per la sua voce, ma anche per il suo stile spesso criticato dai più. Nonostante molto spesso, infatti, la cantante vicentina si sia sentita attaccata per via di alcune sue convinzioni e per il suo aspetto, come i numerosi commenti legati alla sua dentatura, lei non si è mai nascosta, e ha sempre portato avanti l’amore per se stessa per ciò che è, combattendo il bodyshaming e non curandosi più di tanto di ciò che pensano gli altri. Ora, Madame ha deciso di pubblicare un post molto particolare.

Due foto, una attuale e una da bambina, che mostrano la crescita e il cambio radicale fatto negli anni. Il messaggio è breve, ma molto diretto: “Amici, credeteci fino in fondo.” Un post molto diverso rispetto a quelli che pubblica di solito, ma che trasmette un messaggio potente alle nuove generazioni. Le persone criticheranno sempre, ma sta a noi continuare a credere in noi stessi con determinazione e portare avanti i nostri obiettivi. Proprio come Madame, che a soli 21 anni ha una carriera affermata dal 2018 e continua per la sua strada nonostante non sia sempre stato facile far fronte al pensiero della gente sia a livello musicale che estetico.

La foto di Madame scatena la reazione dei fan

Come tanti post di questo tipo, anche quello di Madame non è passato inosservato. Tra i commenti, un utente, pensando che la cantante parlasse della sua carriera, ha commentato: “Bisogna essere realistici, non tutti riescono a coronare i propri sogni anche se ci credono. Ci sono persone di talento che nessuno noterà mai. Bisogna saper vivere anche del piano B”. Alla risposta della cantante, che ha fatto notare che il punto fosse il suo glow up, l’utente ha poi ribattuto: “Si su questo hai pienamente ragione. Lo abbiamo fatto tutti, chi prima e chi dopo, non appena troviamo la nostra ‘dimensione’ anche se poi per alcune persone sarà una continua ‘metamorfosi’. Abbiamo tutti nel cassetto una foto come la tua. Comunque ti confermo che il tuo Glow up è stato meraviglioso sotto molti punti di vista. Mi hai risposto mentre ascoltavo Io ti conosco. Bellissima.”

In tantissimi hanno poi commentato in maniera molto positiva, sottolineando ancora una volta quanto Madame, nonostante le innumerevoli critiche, goda di una fanbase affettuosa che crede in lei da sempre. Molto probabilmente, è anche grazie a loro che la cantante riesce sempre a superare le criticità legate agli haters, trovando sempre il modo di portare avanti la sua carriera con il sorriso senza farsi sopraffare.