Fonte: iStock Come realizzare delle decorazioni fai da te per il ricevimento di nozze

Organizzare un matrimonio richiede energia, pazienza e, soprattutto, molti soldi. Tra abiti, ristorante, fotografo e bomboniere, la spesa da sostenere è sicuramente molto importante. Ecco perché, dove possibile, è meglio cercare di risparmiare qualcosa, dedicandosi al fai da te: è il modo migliore per fare economia e divertirsi, ma anche per assicurarsi delle nozze veramente originali e uniche. Scopriamo alcune idee perfette per realizzare delle decorazioni per il ricevimento nuziale, utilizzando materiali semplici e spendendo pochissimo.

Matrimonio: decorazioni fai da te per il ricevimento

Quanto costa organizzare un bel matrimonio? Chiunque ci sia passato sa bene che si possono arrivare a spendere cifre folli, e fare economia sembra quasi impossibile. Eppure, si può risparmiare un po’ almeno sulle decorazioni, senza rinunciare ad eleganza e originalità: basta avere un pizzico di fantasia e di manualità, per realizzare addobbi meravigliosi ad un costo veramente irrisorio. E in più ci si può divertire, magari in compagnia delle proprie amiche del cuore, sognando il grande giorno e il bellissimo allestimento per la sala del ricevimento. Vediamo alcune idee semplici e creative per le vostre nozze da sogno.

Le idee più originali per le decorazioni nuziali

Se siete amanti dello stile shabby chic, avete l’imbarazzo della scelta (e sicuramente questa idea vi piacerà moltissimo). Per il ricevimento di nozze procuratevi delle gabbiette per uccellini da dipingere di bianco – meglio ancora se hanno un aspetto particolarmente vissuto! – e da disporre all’ingresso della sala dove si terrà il banchetto nuziale. Quindi prendete una lavagnetta su cui scrivere un messaggio d’amore e qualche mazzo di fiori da disporre qua e là, per ravvivare l’ambiente. Non c’è davvero niente di più semplice e romantico, per coronare il vostro giorno meraviglioso.

Continuando il filone “retrò”, perché non utilizzare delle cornici dorate, dei vasi di fiori e delle vecchie casse ridipinte di bianco per creare delle decorazioni semplici, economiche, ma molto belle da vedere? Prendetevi qualche fine settimana per girare tra mercatini e negozi d’antiquariato, dove sicuramente potrete trovare tantissimo materiale di recupero. Sbizzarritevi con la fantasia, e da quel vecchio candelabro arrugginito potrete ricavare un centrotavola invidiatissimo da tutti i vostri ospiti. Il vantaggio? Avrete numerose decorazioni di ogni tipo, utilizzando materiali low cost e ottenendo un arredamento dal gusto vintage, che è tornato prepotentemente di moda.

Un’altra idea molto romantica consiste nel preparare dei portacandele da disporre nella sala da ricevimento, da usare come centrotavola o – in maniera ancora più suggestiva, perfetta per chi organizza un matrimonio all’aria aperta – da appendere agli alberi come lanterne. Utilizzate dei barattoli in vetro e decorateli con dei nastri bianchi e dello spago (per un tocco shabby chic), quindi inserite al loro interno delle piccole candele profumate. Naturalmente potete dare libero sfogo alla vostra creatività, scegliendo altri materiali per decorare i vasetti – magari anche usando colori che richiamino il vostro tema del matrimonio.

Centrotavola matrimonio: gli spunti più belli

Dopo aver pensato all’ambiente del ricevimento, occorre preoccuparsi dei tavoli. Solitamente si usano dei centrotavola per dare un tocco di colore e rendere le postazioni degli ospiti più eleganti: spesso questo compito spetta alle decorazioni floreali, ma ci sono tante altre idee originali (ed economiche!) per trasformare completamente ogni tavolo e rendere il vostro matrimonio davvero fantastico. Potete realizzare alcuni addobbi con le vostre mani, avvolgendo delle semplici bottiglie con dello spago o dei cartoncini decorati, completando poi il tutto con dei fiorellini di carta crespa. È l’ideale per chi ama il riciclo e non vuole spendere troppo.

Volete una decorazione davvero semplicissima, perfetta anche per chi non è molto pratico con i lavori handmade? Realizzate dei cuori di carta. Potete utilizzare del cartoncino rosso e piegarlo in modo da creare tanti cuoricini da sparpagliare sul tavolo, sui mobili o da unire tra loro per creare dei festoni. Oltre ad essere un progetto di facilissima realizzazione, è l’ideale anche per passare un po’ di tempo con i più piccoli e coinvolgerli nei preparativi. Naturalmente, carta e cartoncino sono ottimi alleati anche se siete appassionati di origami: in tal caso, avete l’imbarazzo della scelta tra forme e colori, per personalizzare ogni tavolo.

Un’altra decorazione molto carina e simpatica consiste nel creare delle targhette di legno su cui scrivere i nomi degli sposi. Potreste utilizzare delle vecchie cassette di frutta, da levigare e lucidare con le vostre mani. E per rendere il ricevimento ancora più bello, potreste assegnare un cartello per ognuno degli invitati. È un’idea un po’ più impegnativa, ma ne vale sicuramente la pena, soprattutto in un ambiente un po’ rustico o shabby chic.

Come fare dei segnaposti per il matrimonio

Preparare dei graziosi segnaposti per i vostri invitati è senza dubbio un modo particolarmente elegante per indicare la disposizione degli ospiti a tavola. E se li realizzate con le vostre mani, regalerete loro un simpatico ricordo del grande giorno cui hanno partecipato, spesso persino più gradito della classica bomboniera. Ecco allora che avrete bisogno di idee originali e divertenti per il fai da te: se volete restare sul semplice, prendete delle targhette di legno e incidetevi sopra il nome di ciascun invitato, quindi aggiungete un ramoscello di profumatissima lavanda e il gioco è fatto.

Per questo compito, anche i tappi di sughero si rivelano utilissimi. Accumulatene una buona quantità, quindi usateli per creare dei bellissimi segnaposto: sono ottimi, ad esempio, come base per infilare delle clip in metallo portafoto, dove inserire un cartoncino con il nome dell’ospite. O ancora, potete tagliarli a metà per la lunghezza e incidervi una fenditura sulla parte tondeggiante, per inserirvi il bigliettino segnaposto – naturalmente decorato a dovere, tra colori e disegnini eleganti. Insomma, lasciate andare la vostra fantasia e stupirete tutti.

Un’ultima idea elegante e originale consiste nell’utilizzare delle pietre colorate. Potete trovarne di tantissimi tipi in commercio, dunque avete l’imbarazzo della scelta: acquistate quelle che vi piacciono di più e incidetevi sopra il nome di ogni ospite. In alternativa, potete usare dei pennarelli indelebili per scriverci sopra, un’ottima soluzione se avete una bella calligrafia svolazzante. Decorate poi ogni pietra con tanta fantasia, sicuramente i vostri invitati rimarranno a bocca aperta e non potranno fare a meno di conservare questo segnaposto in ricordo del matrimonio.