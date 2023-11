Il nuovo e-commerce per la casa che amerai

La casa è il tuo regno e ami personalizzarla con il tuo tocco? Cataloghi d’arredamento e riviste specializzate sono il tuo pane quotidiano? Allora dovresti sapere che c’è un nuovo e-commerce dove puoi trovare davvero di tutto per rivoluzionare gli spazi domestici…

Non solo elementi decorativi ma veri e propri complementi d’arredo che ti aiuteranno a personalizzare gli spazi di casa

Parliamo di Fortunato Shop, l’e-commerce nato dall’esperienza della famiglia Fortunato, leader da oltre trent’anni nel mercato della distribuzione edile, offrendo un vasto assortimento di materiali e prodotti selezionati tra i migliori marchi del settore.

Lo shop online è un servizio innovativo, ideato da Marta Fortunato (rappresentante della terza generazione aziendale) che, già con l’impresa di famiglia Fortunato Rivendita Edile, aveva inaugurato a luglio 2020 il progetto DP Store. Uno showroom di 150 mq interamente dedicato al mondo delle idropitture e degli smalti decorativi, in grado di soddisfare le esigenze sia dei privati sia dei professionisti con aree espositive di ampio respiro, estremamente efficaci nella scelta dei colori e delle decorazioni per la casa.

Forte di questa esperienza e dopo attenti studi di settore, Marta Fortunato ha deciso di lanciare l’ecommerce Fortunato Shop che ha le stesse caratteristiche del luogo fisico: “un luogo dove dare spazio alla creatività, alla sperimentazione degli abbinamenti colore e dei materiali decorativi moderni, in grado di nobilitare qualsiasi abitazione contemporanea o classica”.

L’expertise offerta in showroom è dunque la stessa che troverai online. Fortunato Shop offre un servizio di consulenza gratuita a distanza, pre e post-vendita, tramite il quale potrai ricevere il supporto necessario per realizzare tutti i tuoi progetti. Si tratta di un valido strumento informativo e di consulenze specifiche sui prodotti e sulle tecniche di lavorazione che ha l’obiettivo di indicare le soluzioni più performanti ed efficienti.

Su Fortunato Shop troverai bellissime carte da parati in tanti stili diversi. Geometriche, con stampe floreali e di bellissimi animali esotici. Pronta a scegliere la tua? Poi ancora pavimenti, rivestimenti e colorazioni per soddisfare qualsiasi tipo di gusto ed esigenza. Oltre a smalti decorativi ed elementi da interno e da esterno come l’arredo da giardino, camini, termocamini e stufe fino ai forni per la pizza.

Un motivo in più per visitare il nuovo e-commerce di Fortunato Shop e cominciare a dare vita al tuo nuovo progetto?

La spedizione a domicilio effettuata in tutta Italia grazie all’ausilio di corrieri specializzati per il trasporto di materiale edile. Non solo. Fortunato Shop segue una filosofia green per mantenere basso l’impatto ambientale dell’e-commerce. Infatti, per l’imballaggio dei prodotti viene utilizzato cartone riciclabile, e nastro da imballaggio in carta riciclabile. In ultimo, per proteggere la merce all’interno delle scatole, vengono inseriti fogli di vecchi giornali, senza acquistare nuova carta ed evitare sprechi.