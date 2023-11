Alla scoperta dei biscotti inclusivi di Forno10

L’indipendenza dei giovani con disabilità psico-cognitive passa per i biscotti artigianali di Forno10

Snack dolci e salati di prima qualità, preparati ogni giorno da circa 30 giovani ragazzi e ragazze che, con dedizione e passione, sono coinvolti in un progetto davvero straordinario, quello di Forno10, l’attività solidale supportata dalla Cooperativa Castelvecchio Service nelle Marche, dalla Regione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, che ha l’obiettivo di dare un’opportunità concreta ai portatori di disabilità con problematiche psico-cognitive.

“Siamo fatti di molti ingredienti: tenacia, determinazione, gioia, dolcezza, generosità. Un po’ come i nostri biscotti, siamo un mix di più cose, tutte di qualità! L’ingrediente segreto dei nostri biscotti siamo noi”, affermano da Forno10.

Tantissimi dolci e prodotti da forno come i biscotti bigusto, i tozzetti all’anice, i diamantini al cioccolato, caffè e limone e poi le ciambelline al vino, fino ai grissini con semi di finocchio e alla curcuma, sapientemente realizzati a mano acquistabili anche online, sullo shop di Forno10, realizzati da giovani che grazie a questo progetto solidale ogni giorno migliorano e potenziano la propria autonomia e indipendenza in tutti gli aspetti della loro vita: sociale, domestico e lavorativo.

Ragazzi e ragazze che, grazie al progetto, hanno avuto modo di imparare l’arte della pasticceria e della cucina dedicandosi alla preparazione di delizie gastronomiche, trasformando biscotti e tutti i prodotti di Forno10 in una storia unica, fatta di amore, perseveranza, crescita personale e sogni.

Forno10 si trova in Largo Bartolo da Sassoferrato, 1 – 60044 – Fabriano (AN), ed è possibile sostenere questa iniziativa acquistando i loro deliziosi biscotti oltre che snack salati direttamente sul loro shop online forno10.org. Ogni acquisto contribuisce non solo a portare un po’ di dolcezza nella tua vita, ma anche a sostenere un progetto che porta gioia e indipendenza nella vita di giovani straordinari.