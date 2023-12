Quando i biscotti diventano un gesto d’amore

Le feste natalizie sono alle porte. Quest’anno potresti avere l’occasione di regalare qualcosa di gustoso che fa piacere a chi lo riceve e ai giovani ragazzi e ragazze da cui li acquisti. Perché? Biscotti, ciambelline al vino e poi ancora grissini per tutti i gusti, sono i prodotti da forno realizzati con cura e maestria dai giovani con problemi psico-cognitivi, impiegati nell’attività solidale Forno10.

Forno10 è il forno solidale nato dall’idea della Cooperativa Castelvecchio Service, in cui si incontrano le storie di successo di giovani disabili che grazie ai percorsi professionali ideati da Laboratorio10, si stanno costruendo un futuro fatto di completa autonomia in tutti i campi della vita: sociale, domestico e lavorativo.

L’idea di Forno10 è nata trasformando un ambizioso progetto sperimentale in realtà

Un progetto disegnato sulle esigenze dei ragazzi che aderiscono su segnalazione dei servizi sociali di riferimento; proponendo loro attività che possono essere modificate, ampliate e create a misura dei partecipanti. Un progetto sperimentale, creato insieme alle famiglie e ai ragazzi, che si modella attorno ad ogni partecipante.

In questo modo Forno10 è diventa una delle realtà italiane che meglio ha espresso il concetto di solidarietà e inclusione cercando di costruire un percorso fatto di autonomia per tutte quelle famiglie che fino a prima avevano difronte un orizzonte un po’ meno sereno. Grazie alle attività proposte dal laboratorio e poi al lavoro vero e proprio in Forno10, tutti i ragazzi migliorano costantemente la qualità della propria vita.

Per questo acquistare e, perché no, regalare le dolci creazioni di Forno10 in vista delle festività natalizie diventa un vero gesto d’amore e solidarietà. Da non perdere la speciale box “Scelgo io” composta da 7 confezioni da 200 grammi ciascuna. Potrai scegliere i prodotti che desidi tra le varie opzioni disponibili offerte dal biscottificio, come per esempio il Tozzetto, la Ciambellina al vino, il Buongiorno, l’Inaspettato, e il Diamante al cioccolato, caffè e limone. Creando una confezione di irresistibile dolcezza da regalare a tutte le persone che ami.

Tutte le specialità di Forno10 sono disponibili sia presso i rivenditori che ogni giorno acquistano le loro forniture, sia per il pubblico che intende effettuare i suoi acquisti personali tramite lo shop online forno10.org. Ogni acquisto contribuisce non solo a portare un po’ di dolcezza nella tua vita, ma anche a sostenere un progetto che porta gioia e indipendenza nella vita di giovani straordinari.