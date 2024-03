Sogni la pizza fatta in casa ma esattamente come la mangeresti al ristorante? L'offerta del forno pizza allora è quello che fa per te

Fonte: iStock Photo Il forno pizza è un prodotto da avere: lo puoi comprare scontato

La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon è cominciata

È l'appuntamento imperdibile per te che hai atteso per comprare quell'oggetto che hai desiderato per lungo tempo

E se il tuo sogno è quello di mangiare la pizza a casa, ma cucinata proprio come al ristorante, allora questa è l’occasione giusta: perché gli appositi forni costano pochissimo.

Offerta Ariete forno pizza 919 In offerta ora su Amazon

Il forno piazza Ariete, immancabile per cucinarla a casa proprio come al ristorante

Fragrante, gustosa, calda e cotta a puntino: l’arte della pizza è davvero speciale e spesso si rinuncia a mangiarla a casa, perché è difficile cucinarla proprio come al ristorante.

Non più, però, se si acquista il forno pizza di Ariete, un vero e proprio must have se amate questo piatto tipico della cucina italiana. Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, infatti, si può comprare a un prezzo scontato.

Offerta Ariete forno pizza 919 Per una pizza croccante e morbida in soli 4 minuti

Questo forno riesce a cucinare la pizza proprio nel modo più corretto: ad alta temperatura (raggiunge i 400 gradi centigradi), che restituisce un impasto allo stesso tempo morbido e croccante. Antiaderente, in pietra refrattaria che garantisce una cottura veloce e uniforme, ha cinque livelli di cottura il che lo rende lo strumento perfetto anche per altre preparazioni come torte salate, toast e per riscaldare i propri piatti preferiti. Infine, ma non meno importante, si pulisce facilmente e in poco tempo.

È senza dubbio l’offerta imperdibile per chi ama la pizza e si diletta a farla in casa: con il forno Ariete sarà come averla presa al ristorante. Ma le offerte di Primavera spaziano in tanti settori diversi e sono davvero pazzesche.

I forni per la pizza da avere

La passione per la pizza è davvero trasversale, ma è normale: si tratta di un piatto davvero completo, gustoso e che si può preparare a proprio piacimento.

Se cerchi altri forni adatti alla sua preparazione, potrebbe interessarti il G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia. Dotato di un termostato regolabile fino a 400 gradi, ha un timer di 5 minuti con segnale acustico che ti avvisa quando la tua pizza è pronta per essere gustata. Inoltre, ti arriva a casa con un ricettario con 100 preparazioni differenti e tutte da provare.

Offerta G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia Il forno per preparare la tua pizza a casa

Il forno G3 Ferrari è disponibile anche nella versione plus dotata di doppia pietra refrattaria per sfornare una vera pizza napoletana. Lo trovi sempre su Amazon con uno sconto super grazie alla Festa delle Offerte di Primavera.

Offerta G3 Ferrari Pizzeria Napoletana La pizza napoletana a casa tua, quando vuoi

Se invece hai dello spazio esterno e ti vuoi cimentare con un forno a legna portatile, allora Burnhard ti propone il prodotto che fa per te. Modello di colore nero, ha la pietra e la pala per pizza e può essere posizionato sia in giardino, sia su un terrazzo. Raggiunge fino a 500 gradi centigradi e può essere alimentato con la legna, oppure con carbone, bricchette e pellet. Chi lo desidera può scegliere di farlo con un modulo a gas, da acquistare separatamente.

Offerta Burnhard Forno pizza per esterni, raggiunge una temperatura di 500 gradi centigradi

Tantissimi sconti imperdibili in occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, il momento giusto per fare scorta e per comprare i prodotti che hai desiderato per tanto tempo.

