I parchi divertimenti e avventura italiani più belli per i bambini

editato in: da

Rimarrai sorpresa nello scoprire che, in Italia, i parchi divertimento per bambini sono davvero moltissimi e spaziano da un genere all’altro: parchi acquatici, ma anche parchi con animali per un pomeriggio avventuroso.

Una bella gita presso un parco divertimento è un’esperienza che soddisfa sia adulti che bambini, sicuramente. Infatti, in ogni parco, sono presenti moltissime attrazioni da brivido, ma anche giochi più tranquilli per i più piccoli che non amano l’avventura spericolata. Un parco divertimento per bambini si trasforma quindi nell’occasione perfetta per trascorrere una giornata emozionante all’aria aperta, tutti insieme, e potrebbe anche essere una meta che permette di andare alla scoperta di un’altra regione e luoghi nuovi.

Insomma, bambini e genitori possono così vivere una giornata di svago e divertimento tra adrenaliniche attrazioni ed immersi in un contesto unico ed indimenticabile. Ti suggeriamo di inserire nella tua settimana di vacanze un giorno dedicato alla visita di un parco divertimento per bambini, così da spezzare la classica routine e regalare alla propria famiglia qualche ora alternativa e di sano divertimento. Mare e montagna sono fantastici, ma vuoi mettere un pomeriggio trascorso in un parco avventura per bambini?

E anche se non sei in vacanza con la tua famiglia, qualche ora trascorsa in un parco divertimento per bambini farà sicuramente tutti felici: è un’idea fantastica per una gita giornaliera. Moltissimi, infatti, sono i parchi avventura a tema per bambini presenti in Italia: minigolf, piscine, scivoli e riserve naturali dove ammirare le meraviglie della nostra Terra. All’interno dei parchi, solitamente, si trovano anche spazi dove fare sfiziosi pic-nic in compagnia di famigliari e amici.

Inoltre, i parchi a tema per bambini, che siano parchi divertimento o con percorsi didattici che stimolano anche la creatività, rappresentano ad oggi una delle mete più amate dalle famiglie e l’ideale per una gita fuori porta. In molti casi conviene acquistare abbonamenti, molto vantaggiosi per effettuare più di un accesso al parco durante l’anno.

E dunque, non ti aspetta altro che scoprire i migliori parchi divertimento per bambini: parti per un’avventura tutta all’italiana insieme alla tua famiglia!

Onda Blu e Aqualand

Se ti trovi in Abruzzo con la tua famiglia, puoi pensare di trascorrere un pomeriggio di divertimento presso il parco divertimento per bambini di Onda Blu a Tortoreto. all’interno di questo fantastico parco sono presenti 9 scivoli, unitamente a una piscina a onde ed una per bambini. Inoltre, molto interessante è la laguna attrezzata, completata poi una sala giochi, una discoteca ed un immancabile punto di ristoro.

Il più grande parco divertimento acquatico per bambini è però quello di Vasto e porta il nome di Aqualand. Si estende su una superficie parecchio vasta e, più precisamente, di 120.000 metri quadrati: lunghissimi scivoli dominano l’intero parco e sono presenti piscine per bambini con piccoli gommoni colorati per andare a spasso. Dunque, l’Abruzzo vanta un piccolo ma significativo pacchetto divertimenti per i più piccoli per poter trascorrere una giornata di svago.

Gardaland e Acqualandia

È in assoluto tra i parchi divertimento per bambini più famosi in Italia, ma è anche amatissimo dai più grandi: stiamo proprio parlando di lui, Gardaland. Parte di questo parco è un resort e nel suo complesso è davvero un viaggio alla scoperta di mondi fantastici.

È considerato una delle mete turistiche più gettonate anche da chi viene dall’estero e offre moltissime attrazioni per tutti i gusti; il tutto immerso in un contesto verde ed innovativo allo stesso tempo. Gardaland vanta nelle vicinanze la presenza di Gardaland Sea Life, ovvero un meraviglioso parco acquatico per bambini dove poter ammirare migliaia di creature marine, in ben 37 vasche tematizzate che ricostruiscono i più svariati habitat naturali del mondo.

Bambini, pronti per emozioni da brivido? Questo è il parco giusto!

Cerchi una vera isola del divertimento per i tuoi bambini? Acqualandia di Jesolo è ciò che fa per la tua famiglia. Non si tratta solo di un parco acquatico per bambini, ma di un mondo fantastico che conta ben 24 attrazioni acquatiche, tra cui lo scivolo più alto che esista sulla terra e la torre del bungee jumping.

Movieland

I bambini lo amano dismisura, ci si diverte e si provano attrazioni da brivido: cosa è? Ma Movieland! Uno tra i migliori parchi divertimento per bambini presenti in Italia. È situato nelle vicinanze del Caneva acquapark, nei pressi di Lazise e presenta attrazioni molto diverse fra loro, tematicamente parlando.

Qui, ogni attrazione è davvero unica nel suo genere, concepita su progetti particolari e riadattata in base alle esigenze di tutti. Ma soprattutto dei più piccoli. I tuoi piccoli, in piena sicurezza, potranno provare il brivido di Kitty Superjet: un motoscafo che ospita fino a 15 persone, condotto da professionisti, i quali eseguiranno pazzesche acrobazie. Tutto con il salvagente!

Ti consigliamo di provare anche magma 2.1 per un’avventura originale ed in famiglia a bordo di spericolati camion che affronteranno un percorso ostile, con l’obiettivo di raggiungere la centrale geotermica. Tra terremoti, cascate e ponti pericolanti, ecco qui un’avventura mozzafiato.

Dove trovare un’attrazione unica nel suo genere? Ma a Movieland! Pangea The World of Dinosaurs è un’esperienza davvero sensazionale: insieme ai tuoi bimbi, Sali a bordo di una jeep in totale sicurezza e avventurati nel bel mezzo di una giunga abitata da preistorici dinosauri.

Mirabilandia

Mirabilandia si trova in Emilia-Romagna ed è uno tra i più famosi parchi divertimento per bambini di sempre. Vanta moltissime importanti attrazioni, tra cui due noti roller coaster di grande rilievo in Italia, ma anche in Europa: Katun e iSpeed.

All’interno del pepsi Theater, vanno regolarmente in scena tre diversi show al giorno, con un’animazione molto divertente che conta con eccezionali performance di danza acrobatica. La sfida più interessante del parco, però, è sicuramente quella a Hot Wheels City: stunt show automobilistico che termina con un giro della morte percorso in auto.

A pochissimi passi da Ravenna, questa rappresenta una tappa irrinunciabile per una super vacanza in riviera romagnola.

Rainbow Magicland e Cinecittà World

Conosci già Rainbow Magicland? È un parco divertimento per bambini che negli ultimi tempi, contrariamente al passato, sta riscuotendo un ottimo successo. I lavori di ristrutturazione hanno permesso di ripristinare le scenografie al completo e tutte le attrazioni sono state messe a nuovo.

Ideale per far divertire i più piccoli, è senza dubbio la giungla, definita ormai Tonga, alla quale è stata dedicata molta attenzione, sia per quanto riguarda la scenografia in sé, sia per la cura della vegetazione vera e propria.

Questo parco è una vera chicca a mezz’ora da Roma, alle cui attrazioni storiche si sono aggiunti anche svariati playground in legno per bambini ed il log Flume, Nui Lua, tematizzato e provvisto di moltissimi effetti speciali.

Il nome dice praticamente tutto: Cinecittà World, a Roma, rientra nella classifica dei migliori parchi divertimento per i più piccoli.

Presenta un totale di 24 attrazioni e, tra le principali, troviamo: il roller coaster, il tunnel di Jurassic War, lo spillwater Aktium Volarium, ovvero un cinema volant, il Regno di Ghiaccio la caduta Indiana e molto altro. Il parco prevede la messa in scena di cinque spettacoli al giorno, di cui uno all’interno dell’imponente teatro.

Leolandia

Situato nella provincia di Bergamo, Leolandia è un parco divertimento molto amato dai bambini. Infatti, rispetto a molti altri parchi, l’offerta in termini di attrazioni per i più grandi è davvero molto limitata. Insomma, un luogo magico pensato per far trascorrere qualche ora di svago ai più piccoli.

Tra le migliori attrazioni, ci sentiamo di consigliarti sicuramente il Galeone, il log Flume Gold River e le Rapide di Leonardo.

In questo mondo fantastico, i bambini potranno anche fare la conoscenza di personaggi dei cartoni animati che più adorano, ma anche visitare Minitalia: proprio qui, più di 160 monumenti italiani sono stati riscostruiti in miniatura. Zaino in spalla e tanta voglia di avventura: sono questi gli ingredienti per un pomeriggio spensierato a Leolandia.

Etnaland

Siamo giunti al termine della classifica dei migliori parchi divertimento e a tema per i bambini e non poteva certo mancare Etnoland. La bella Sicilia, infatti, non è solo mare, spiaggia e sole, ma anche tanto, tantissimo divertimento per i piccoli di casa. Non solo un parco acquatico per bambini, ma anche un’area ricca di attrazioni che lo hanno fatto entrare di diritto nella classifica dei più divertenti parchi d’Italia.

Le 34 attrazioni di cui conta il parco, condividono una spettacolare zona dove sono presenti scivoli e piscine. Poi, i più piccoli possono divertirsi al cinema 4D e trascorrere qualche ora di sano divertimento presso il Villaggio di Ciclipino.

Nell’area acquatica, le famiglie si divertono con le attrazioni più tematizzate dell’intero parco e quindi: il log Flume Dragon River, Crocodile Rapids, ma anche Jungle Splash. Questo parco è davvero un prodotto realizzato su misura e secondo le richieste dei più assidui frequentatori: i bambini.

Termina la giornata con un bellissimo giro in funivia: 1800 metri che si estendono per tutto il parco e regalano una vista impagabile dell’Etna.