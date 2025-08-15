Verona: 8 attrazioni perfette per una vacanza in famiglia

iStock

Verona è una città perfetta per una breve gita in famiglia: le sue dimensioni come alcune delle sue attrazioni sono a misura di bambini e di bambine. Si tratta di una città dalle tante oasi verdi, che consentono soste piacevolissime nelle stagioni più dolci, come anche di contesti perfetti se la visita con i bambini fosse durante i mesi più freddi. I musei, le leggende, gli eventi musicali adattati all’età più tenera, rendono Verona una città da visitare tranquillamente con i bambini, anche per un soggiorno breve. Inoltre, Verona gode di una posizione ottimale per ammirare il fascino dei dintorni che non lasciano spazio alla noia, anche grazie ai parchi tematici che si trovano a pochi passi dal lago di Garda.

Perché visitare Verona e quando, con i bambini

Verona non è solo la città perfetta per chi ama l’opera, l’arte o per le coppie che vogliono respirare quell’atmosfera romantica che qui è presente in particolar modo. La città è una meta ideale per i bambini ed i ragazzi, perché si tratta di un luogo in cui spostarsi facilmente a piedi e che, a seconda della stagione e della durata del soggiorno, offre eventi ed attrazioni adatte a tutte le età.

Se, ad esempio, avessimo a disposizione una settimana, oltre Verona, potremmo visitare anche i dintorni, addentrandoci verso il lago di Garda, ideale nella bella stagione, arrivando sino a Gardaland e Movieland. Una deviazione particolarmente felice, per i più giovani.

Per le attrazioni che offre, Verona è perfetta anche se, invece, avessimo poco tempo, non più che un breve fine settimana, magari in inverno: i suoi mercati natalizi sono magici ed attraggono anche i più piccoli della famiglia. Una città perfetta per i bambini in vacanza, quindi, a qualunque temperatura!

In questo articolo vi consigliamo le 8 attrazioni principali da non perdere per una gita a Verona in grado di intrattenere i bambini e le bambine.

Children’s Museum; Museo di Storia Naturale; Parco delle Mura e dei Forti; la Casa di Giulietta; l’Arco della Costa e a e leggende; la Funicolare di Castel San Pietro; LlArena di Verona; Parchi tematici ( i dintorni).

Children’s Museum

Le vacanze in famiglia, lo sappiamo, sono un continuo compromesso che, a volte, ci mette a dura prova. Se vogliamo passare le giornate fra chiese e dimore storiche, non possiamo pretendere che i bambini abbiano il nostro stesso entusiasmo. Per questo motivo, nelle attrazioni, a Verona, perfette per quel do ut des tacito, tra genitori e figli, abbiamo inserito la visita ad un museo dedicato esclusivamente ai bambini (sino ai 12 anni): il Children’s Museum.

Si tratta di un museo interattivo, con esperienze ludiche che prevedono la collaborazione degli adulti. Attraverso esperienze attive, i più piccoli si avvicinano al mondo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), un modo per intrattenere, giocando ed imparando.

Museo di Storia Naturale

Un museo perfetto per i bambini ma, questa volta, adatto anche ai gusti dei figli più grandicelli, è quello di Storia Naturale. Gli amanti dei minerali, della preistoria, della zoologia e non solo, ne saranno affascinati. Inoltre, il Palazzo Pompei, dove si trova il museo, è uno degli edifici più importanti di Verona anche dal punto di vista storico e architettonico.

Parco delle Mura e dei Forti

Se i musei di cui abbiamo appena fatto cenno, possono essere ideali anche nelle giornate in cui occorre ripararsi dal caldo, dall’umidità o dal freddo rigido (sempre verificando anticipatamente festività e chiusure), il Parco delle Mura e dei Forti è perfetto per la famiglia quando il clima è consono a fare una bella attività motoria. Questo itinerario rappresenta un modo per conoscere la città attraverso il trekking nel verde urbano. Si tratta di un percorso, se si vuole audio -guidato, della durata di circa 2 ore: 10 tappe per 4 chilometri, con un QR Code. Il percorso parte da piazza Bra e termina a Porta Nuova.

La Casa di Giulietta

Verona è la città degli innamorati e degli amanti di Shakespeare, eppure, la Casa di Giulietta con annesso fotografassimo balcone, è una tappa immancabile anche per le famiglie. Intrattenere i più piccoli, raccontando la storia che si cela dietro la folla di curiosi e di selfie nel fittizio cortile di Giulietta, è un modo per divertirli e farli sognare.

Il balcone, ad onor del vero, è stato aggiunto dopo la scrittura della tragedia dei due giovanissimi innamorati. Il cortile offre una piccola statua di Giulietta con annessi riti scaramantici per chi, se non crede alla storia di Romeo e Giulietta, confida comunque nell’esistenza dell’amore!

Osso balena: un mistero perfetto per i bambini

Tra piazza delle Erbe e piazza dei Signori, immancabili tappe, come anche piazza Bra, si colloca l’Arco della Costa che merita uno sguardo con il naso all’insù, da parte dei bimbi. Un misterioso osso di balena dalle tante leggende, perfette per essere inserite nelle nostre scarpinate familiari, con bambini al seguito. L’Arco, nato probabilmente per consentire il passaggio ai magistrati che si recavano al tribunale, presenta un osso dalle tante storie. C’è chi racconta che si tratti di una forma pubblicitaria di un’antica farmacia, collocata vicino all’Arco; altri narrano che si tratti di una reliquia portata in città dai crociati; o forse, secondo altri ancora, si tratta di un fossile di balena fissato in quella posizione come simbolo di protezione per gli abitanti della città. Una delle leggende narra che l’osso cadrà sulla prima persona onesta che attraverserà l’arco. Un modo poco carino per premiare il nostro buon animo!

La Funicolare di Castel San Pietro

Se c’è una cosa che piace tutti i bambini/bambine è essere spostarsi su mezzi di trasporto che, comunemente, non usano. Colle San Pietro è il punto dal quale Verona appare nella sua più ampia bellezza, ma se questo scorcio interessa poco i piccoli, il modo per arrivarci, appunto in funicolare, li convincerà a seguirci!

E, a proposito di modi diversi per muoversi attraverso la città, segnaliamo una bellissima iniziativa che, però, richiede bel tempo e figli non più in età da passeggino: una facile discesa in gommone sull’Adige, con inclusa la visita all’omonimo museo e i racconti delle guide.

L’Arena di Verona: a misura di bambini

Verona è la sua Arena storica e, anche se dovessimo trascorrere in città solo ventiquattro ore, non si può prescindere da una sua visita. È possibile visitarla come anche assistere a spettacoli adatti al pubblico più giovane. Eventi da verificare volta per volta, pensati per diverse fasce di età, anche per le durate degli spettacoli.

Infine, se la nostra visita in famiglia, a Verona, dovesse avvenire durante la stagione più rigida, ci aspetta un’atmosfera speciale. Durante il periodo natalizio, grazie ai caratteristici mercatini invernali, sia gastronomici che artigianali, Verona si ammanta di un fascino unico che attira l’attenzione e la curiosità dei bambini e dei ragazzi, alle prese con il Natale. Mercatini che, nell’ultima edizione, sono stati collocati tra Via Pallone e Piazza Sacco e Vanzetti.

Parchi tematici vicino Verona

Dicevamo all’inizio che Verona ha la fortuna di trovarsi in un ottimo punto per visitare altre attrazioni per i bambini ma anche altri angoli del Veneto particolarmente affascinanti, non solo per la famiglie. Un turismo sempre più internazionale è attratto da chi può concedersi qualche giorno sul Lago di Garda che, ormai, non solo in estate, offre molti momenti ed eventi di grande interesse. Borghi, paesini, gite in battello sul Garda: non manca nulla in questo angolo di paradiso. Se abbiamo bambini e ragazzi al seguito, dopo aver visitato Verona, se abbiamo qualche giorno in più a disposizione, non possiamo negargli un pomeriggio in uno dei parchi tematici a pochi chilometri di distanza dalla città. Con un breve spostamento, sia in auto che in treno, ci aspettano Gardaland e Movieland, parchi tematici di genere diversi, con annessi spazi acquatici. Ecco come far tornare il sorriso anche sui figli che, sino a quel momento, abbiamo dovuto trascinare tra piazze e punti panoramici.