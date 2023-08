Charlize Theron si è rifatta? La sua risposta epica

Fonte: IPA Charlize Theron, 10 look iconici che hanno lasciato il segno

E’ universalmente considerata una delle donne più belle del mondo, eppure anche Charlize Theron deve fare i conti con lo scorrere del tempo. Ma se la diva sudafricana sembra accettare senza troppi problemi qualche piccolo segno sul viso, lo stesso non si può dire di alcuni haters, che l’hanno accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Dicerie che l’attrice premio Oscar per ‘Monster’ ha rispedito al mittente con la classe e l’ironia che da sempre la contraddistinguono.

Charlize Theron rifatta? La sua risposta

Charlize Theron ha compiuto 48 anni lo scorso 7 agosto, ed è più bella che mai. Tuttavia, alla soglia dei 50 anni, la sua pelle comincia a mostrare i primi segni dello scorrere del tempo, che lei ha abbracciato senza problemi: piccole rughe sul viso che la rendono ancora più affascinante, ma che più di qualche fan ha erroneamente identificato come il segno inequivocabile di un’intervento estetico. A smentirli ci ha pensato proprio Charlize, che in un’intervista al magazine Allure ha parlato del suo rapporto con la chirurgia plastica.

“La mia faccia sta cambiando e mi piace che stia invecchiando. Invece la gente pensa che abbia fatto un lifting. Dicono: cosa si è fatta in faccia? Invece sto solo invecchiando! Non significa che ho subito un intervento di chirurgia plastica andato male” ha spiegato l’attrice senza troppi giri di parole. Insomma, Charlize ha deciso di abbracciare i cambiamenti che lo scorrere del tempo porta con sé, senza cercare di contrastare in modo artificiale il corso naturale degli eventi.

Fonte: Getty Images

“Più che la mia faccia mi piacerebbe avere di nuovo il corpo che avevo a 25 anni. Potevo andare a sbattere contro il muro e non farmi nemmeno un graffio. Adesso, se non mi alleno per 3 giorni e poi torno in palestra, non riesco a camminare” ha ironizzato ancora la star, spiegando di non avere più la resistenza fisica di un tempo.

La diva che non teme lo scorrere del tempo

Partendo dalla sua esperienza personale, Charlize Theron ha quindi voluto lanciare un messaggio positivo a tutte le donne, che si trovano a fare i conti con pregiudizi e stereotipi. Soprattutto ad Hollywood, dove molte attrici lamentano una disparità di trattamenti rispetto ai colleghi uomini ed una maggiore difficoltà a trovare ruoli ‘maturi’ in un mondo che le vorrebbe sempre giovani e belle.

“Mi sono sempre trovata in difficoltà con questa storia che gli uomini invecchino come il vino e le donne invece vedano la loro bellezza sfiorire. Non mi piace questo concetto, e voglio combatterlo” ha dichiarato l’interprete di ‘Mad Max: fury road’. ‘ Le donne invecchiano nel modo che a loro sembra più giusto. Dobbiamo essere più empatiche le une con le altre, perché tutte dobbiamo fare quel viaggio’ ha concluso.

E in effetti nel mondo dello spettacolo c’è oggi una maggior consapevolezza, anche grazie a donne che hanno scelto di mostrare la propria bellezza matura. Andie McDowell, ad esempio, ha deciso di non tingere i capelli, così come Sharon Stone posa in bikini a 65 anni senza filtri né ritocchi. Esempi coraggiosi che contribuiscono a rendere ‘normale’ ciò che un tempo, soprattutto in un mondo come quello di Hollywood, era considerato un ‘tabù’.