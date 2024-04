Addio alle palpebre cadenti (senza chirurgia): come funziona il cerotto magico

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Con il passare del tempo, purtroppo la pelle cede ai primi segni dell’età: diventa meno tonica ed elastica, perdendo parte del prezioso collagene che finora le dava il giusto sostegno. Sul viso, alcune aree sono più colpite di altre. Molte donne notano perdita di tonicità sulle palpebre, che iniziano a cadere adombrando lo sguardo. C’è un modo per risolvere il problema senza bisogno di ricorrere alla chirurgia plastica? Ora spopolano i cerotti magici, dei piccoli adesivi che tornano a sostenere le palpebre in modo naturale, dando un risultato perfetto. Scopriamo cosa sono e come funzionano.

Cerotti per le palpebre cadenti: come funzionano

L’età spesso non è clemente, e quando ci ritroviamo a fare i conti con i segni che lascia sulla nostra pelle potremmo aver voglia di cedere al ritocchino. Ma la chirurgia plastica è costosa, solitamente abbastanza dolorosa e un po’ invasiva: meglio provare prima qualche rimedio casalingo, decisamente più economico e semplice da applicare. Per le palpebre cadenti, che vanno a “coprire” l’occhio e a trasformare il nostro sguardo, la soluzione è nei cerottini magici. Sono ormai diventati una vera e propria moda, perché sono rapidissimi da usare e funzionano davvero.

Si tratta di piccoli adesivi da applicare nella zona della piega palpebrale, risollevandola leggermente e aprendo lo sguardo, il tutto senza bisogno di alcun lifting. L’effetto è sensazionale, e basta solo un po’ di pratica per imparare ad utilizzare questi cerotti: dopo aver pulito e asciugato accuratamente la pelle, potete posizionarli sulla palpebra aiutandovi con delle pinzette. Ce ne sono di tantissimi tipi, per ogni incarnato e forma dell’occhio. Dovrete quindi trovare quelli giusti per voi, e una volta provati non li mollerete più!

Su Amazon, moltissime utenti hanno recensito questi cerottini miracolosi: sembrano aver davvero soddisfatto le aspettative, perché costano pochissimo e si possono utilizzare in qualsiasi momento, anche in una situazione di “emergenza” – come quando ci si alza la mattina con gli occhi un po’ più stanchi per aver dormito troppo poco. Certo, bisogna prenderci un po’ mano: all’inizio è facile sbagliare l’applicazione, non riuscendo ad ottenere il risultato voluto. Ma dopo qualche tentativo noterete che vi ci vorranno solamente pochi istanti.

I migliori cerotti per le palpebre cadenti

Quali sono i migliori prodotti da provare subito? I cerotti per le palpebre cadenti di Segminismart sono davvero molto comodi da applicare, realizzati con materiale morbido e di alta qualità, con un adesivo resistente anche all’acqua e al sudore. Sono inoltre traspiranti, evitando così che la pelle rimanga umida, e hanno una finitura opaca perfetta per chi vuole applicarvi sopra l’ombretto o l’eyeliner. Il kit contiene ben 480 pezzi di diversa forma, nonché un comodo applicatore che vi aiuterà nel posizionare i cerottini.

Cerotti per palpebre cadenti Segminismart Semplicissimi da applicare, sollevano lo sguardo in pochi istanti

La confezione risparmio di cerotti per le palpebre cadenti di TruuMe contiene ben 600 pezzi, suddivisi in tre diverse forme per adattarsi ad ogni tipo di occhio. Ci sono inoltre due comodi applicatori, ottimi soprattutto per chi è alle prime armi. Le strip adesive sono morbidissime e sottili, realizzate con materiali anallergici e traspiranti. Una volta rimossi, non lascia sostanze sulla pelle che potrebbero essere difficili da rimuovere. L’adesivo è però molto resistente, poiché può restare in posa fino a 24 ore consecutive.

Cerotti per palpebre cadenti TruuMe Rinnova il tuo sguardo con questi cerottini magici

