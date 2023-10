Trattamenti viso effetto botox: con le offerte di oggi costano la metà

Fonte: iStock Prodotti effetto botox da acquistare con gli sconti Prime: approfitta!

Le promozioni della Festa delle Offerte Prime sono il momento giusto per concedersi qualche acquisto beauty fuori dall’ordinario, approfittando dei prezzi sensazionali. Puoi approfittarne per te o per qualche regalo, anche in vista del Natale, ma hai solo poco tempo perché oggi è l’ultimo giorno di sconti. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti ad Amazon Prime (se non lo hai ancora fatto, puoi sfruttare il mese gratuito) e inizi subito a scegliere tra tanti affari beauty.

Abbiamo selezionato alcuni trattamenti di bellezza home made che regaleranno al tuo viso qualche anno di meno!

Le migliori occasioni della Festa delle Offerte Prime

Contorno occhi

Con l’avanzare della età, la pelle perde elasticità e questo spesso si riflette in occhi stanchi e dall’aspetto spento, per questo il contorno occhi va scelto con molta cura. La eye cream Remescar palpebre cadenti è il trattamento immediato: ne basta la quantità di un chicco di riso, prima frizionata tra le dita per 5 secondi e poi applicando direttamente il prodotto sulla piega della palpebra superiore dall’angolo interno a quello esterno. Dopo circa circa 3-4 minuti lo sguardo risulterà più disteso per un effetto liftino praticamente immediato.

Con le offerte di oggi, lo paghi scontato del 33% solo 21,43€.

Remescar Crema Viso Palpebre Cadenti Rimedi, Lifting Istantaneo Viso per Occhi

Cerotti effetto lifting

Un trucchetto invisibile per un’occasione speciale che renda la tua pelle immediatamente a prova di selfie? Con le offerte Prime di oggi puoi provare i cerotti per il face contour: i nastri per un effetto lifting del viso immediato è progettato per fornire un sollevamento sulle zone di lassista cutanea e rughe della pelle intorno all’area del viso. Non tirano e sono invisibili! Oggi 40 pezzi a soli 7,99€!

SEGMINISMART Face Lifting Adesivi

Fiale ultra liftanti

Collistar ha in serbo per te delle fiale che aiuteranno il tuo viso a ritrovare tono e compattezza: si tratta delle Fiale ultra-liftanti effetto istantaneo viso-collo-decollete. L’applicazione è semplice: spezza la fiala con l’apposito rompi-fiala, infila l’imbuto dosatore fino a metà fiala e poi far uscire il prodotto. Scalda il liquido tra le dita e applica su viso e collo puliti (evitando il contorno occhi) e picchietta leggermente. Ora goditi il tuo viso rilassato e dalle rughe attenuate, provare per credere: oggi puoi! 6 fiale da 1,5ml a soli 22,99€!

Collistar Collistar Lift HD Fiale Ultra Liftanti Effetto Istantaneo

Crema viso alta idratazione

In vista dell’arrivo dell’inverno, con le temperature che si abbassano, le pelli mature hanno bisogno di un boot di nutrimento e idratazione per evitare che le rughe siano visibili più del dovuto. Acqua alle Rose, Crema Viso con Acido Ialuronico Vegetale Lifting è un trattamento quotidiano intensivo antirughe che dona una pelle visibilmente più giovane, idratando rapidamente in profondità la pelle per 24 ore e allo stesso tempo distende le linee sottili e le rughe. In 4/8 settimane le linee sottili risultano levigate e le rughe profonde sono visibilmente ridotte. Affidati all’esperienza di Acqua alle Rose, di origine 100% vegetale estratto interamente dalle piante e approfitta dello sconto: oggi paghi solo 6,83€.

Acqua alle Rose Crema Viso con Acido Ialuronico Vegetale Lifting

Siero antiossidante

Il siero è fondamentale per lavorare in tandem con la cream e gli altri prodotti liftanti: il siero antirughe intensamente idratante per il viso con Acido Ialuronico di Geovital è ideale per la pelle matura perché attenua le rughe profonde ed ha effetto lifting e antiossidante immediato e duraturo. Ora può essere tuo a soli 11,12€.

Gerovital Siero Viso Antirughe con Acido Ialuronico

