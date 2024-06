Dopo una lunga e trepidante attesa è finalmente andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. E, con buona pace di Pier Silvio e dei suoi progetti per una tv più pulita, è arrivata la nostra dose di trash stagionale. Un’edizione iniziata col botto: il primo filmato compromettente è stato lanciato a meno di mezz’ora dall’arrivo delle coppie sull’isola e c’è già una coppia che è scoppiata sotto la tensione. E non potevamo esimerci da dare i voti.

Tony & Lino, la coppia che scoppia: 0

La coppia più affiatata di Temptation Island 2024 è quella formata da Tony e Lino. Il primo, da ben 5 anni fidanzato della bellissima Jenny. Un deejay ultraquarantenne, impenitente Peter Pan, che in discoteca pare fare molto di più che mettere dischi. Chat compromettenti, segnalazioni di “scappatelle in bagno con altre” e persino foto che lo ritraggono con ragazze: nel corso degli anni a Jenny è arrivato di tutto, ma lei sta ancora lì. Lì, convocata nel Pinnettu dopo neppure venti minuti dall’inizio del gioco, a guardare Tony che, battutina dopo battutina, si dimostra il più becero cliché del dongiovanni a tutti i costi. Ci prova con tutte, come non fosse nulla.

Ma Tony non è solo, sbarcato sulla spiaggia sarda ha subito trovato un degno compagno di merende. È il napoletano Lino, compagno di Alessia, anche lui con un passato di presunti tradimenti alle spalle. Quando Tony lancia la palla, Lino la raccoglie e tira a segno. Un duo comico perfetto, ma che non fa ridere nessuno altro al di fuori di sé stesso. Se avessimo voluto assistere a siparietti del genere, avremmo optato per il rewatch di un bel Cinepanettone. Uno zero tagliato per entrambi.

Raul, ci ha fatto paura: 3

Tra i momenti più alti di questa prima puntata ci sono stati i 5 interi minuti in cui Raul, il tenebroso fidanzato di Martina, ha emesso dei versi indescrivibili. Mugugni, lamenti, tosse? Chi può dirlo. Ciò che è certo è che il ragazzo è troppo suscettibile. A scatenare i lunghi minuti di mugugni e la distruzione di ben più di una innocente bottiglietta d’acqua è stato il primo video mostratogli nel Pinnettu. E cosa mai avrà fatto Martina? Nulla, se non sorridere a uno dei tentatori e confidare ai nuovi amici l’eccessiva possessività del fidanzato. Un’aggressività del genere non è accettabile: 3.

Alessia, senza tentennamenti: 8

Ha le idee ben chiare Alessia, la vivace napoletana che sopporta Lino da anni (a noi è venuto a noia dopo una sera). La ragazza non è stata in grado di godersi l’arrivo nel villaggio, l’unico ambiente che ha visto è stato il Pinnettu, convocata continuamente per assistere ai siparietti messi in scena dal fidanzato. Avrebbe potuto vendicarsi, soprassedere o semplicemente piangere – come la povera compagna di Pinnettu Jenny, e invece no. Rinunciando a prolungare i propri 15 minuti di celebrità, Alessia ha scelto di convocare subito il falò di confronto, aggiudicandosi il titolo di coppia più preoce della storia di Temptation. Concediamo un 8 per il coraggio.