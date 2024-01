Tali e quali, le pagelle della seconda puntata: Loretta Goggi commossa (10), Cristiano umano (7)

Fonte: IPA Carlo Conti

Carlo Conti conduce nel sabato sera di Rai Uno, Tali i quali, versione nip del fortunatissimo suo programma televisivo Tale e quale show. Anche sabato 27 gennaio 2024 il conduttore tv è andato in onda con una nuova puntata dello show canoro, presentando al pubblico dei veri e propri talenti del canto.

Cristiano Malgioglio, umano: 7

Tali e quali intrattiene il pubblico del sabato sera di Rai Uno con le sorprendenti esibizioni di alcuni personaggi sconosciuti, che presentano al pubblico le loro grandi dote canore e la capacità d’imitare nei gesti e nelle fattezze fisiche alcuni big della musica italiana e internazionale. Ma centrale per l’intrattenimento dei telespettatori è anche il ruolo svolto dalla giuria della gara canora. Cristiano Malgioglio primo tra tutti, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Iconico già nel look scelto per la puntata con delle mani di donna incollate sul volto, vestite di gioielli e di un guanto fucsia. Il critico sembra, così, già naturalmente disperato per ciò che dovrà sentire e vedere.

Infatti i voti sono, come sempre, in maggioranza negativi, tranne per due rare eccezioni. L’umanità di Cristiano Malgioglio è uscita fuori con il concorrente Enea Platania, che interpretava Mango. Anche se non pienamente soddisfatto dell’esibizione dell’artista, che ha denominato kiwi invece di mango, il giudice non ha bocciato completamente la sua esibizione: “Non mi sento di darti un giudizio negativo”, forse in ricordo al cantante scomparso. Ma Cristiano Malgioglio ha sorpreso di nuovo i telespettatori elogiando anche il musicista che ha presentato un brano di Justin Timberlake. Che si trattasse di una serata buona?

Loretta Goggi, commossa: 10

Loretta Goggi è un altro membro della giuria di Tali e quali. La cantante è sempre puntuale e pronta a sottolineare anche i dettagli tecnici delle esibizioni degli artisti in gara. Nella puntata del 27 gennaio dello show musicale, però, l’artista si è lasciata andare anche a due opposte emozioni. Loretta Goggi, infatti, si è aperta a un ricordo commosso di Mango, dopo l’esibizione di Enea Platania da Catania. La cantante ha ricordato il timbro molto particolare del compianto collega e la sua capacità d’essere bicordo, cioè d’emettere due note in contemporanea. La giurata ha definito Mango un poeta e si è aperta alle lacrime in suo ricordo.

Ma nel corso della puntata Loretta Goggi ha lanciato anche una frecciatina a un’altra collega. Si tratta di Alessandra Amoroso, ex alunna di Amici. La giurata ha ricordato proprio il momento in cui la cantante ha storto il naso all’assegnazione di Maledetta Primavera da parte del suo insegnante Luca Jurman. La cantate è sembrata infastidita per l’atteggiamento di Alessandra Amoroso: “L’ha cantata, non dico come, non lo so”. In vena di sincerità?

Carlo Conti, pronto a tutto: 10

La bravura di Carlo Conti è nota a tutto il pubblico televisivo italiano. Il presentatore riesce ad accompagnare i telespettatori in serate divertenti come quella del sabato sera, all’insegna di Tali e quali. Il conduttore televisivo oltre a condurre con maestria lo show televisivo, riesce a dribblare anche le battute più scomode. Infatti quando nel corso della puntata è stata nominata Maria De Filippi e Amici, Carlo Conti non si è scomposto e ha esclamato: “C’ha da fare in questo momento è presa con le buste”. Anche al nome di Obama e alla insinuazione di una somiglia con lui, il presentatore ha reagito con grande ironia.

Claudio Baglioni o Francesco Rossi, emozionante: 9

I concorrenti della puntata del 27 gennaio 2024 di Tali e quali sono stati tutti bravissimi, riuscendo a presentarsi al pubblico nei panni di star della musica italiana e internazionale. In particolare, però, Francesco Rossi ha emozionato tutti con la sua performance sulle note di Amore bello, hit del 1973. Il ragazzo ha spiegato di avere la passione per il canto e la musica da quando aveva 18 anni e di aver suonato prima con il padre e di esibirsi, adesso, con il figlio Daniele. L’artista è riuscito a ricordare Claudio Baglioni sia nella voce che nelle fattezze fisiche, tanto da aver ricevuto uno: “Chapeau” da Loretta Goggi.