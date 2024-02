Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Maria De Filippi torna al sabato sera con una nuova puntata di C’è posta per te dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo 2024. La conduttrice Mediaset si scontra ancora una volta con il “fratellino” Carlo Conti, in onda su Rai 1 con Tale e Quale Sanremo, spin off sanremese del format di successo Tale e Quale Show. Tra gli ospiti del people show di Mediaset il tennista Matteo Berrettini e la coppia formata dalla cantante Giorgia e il ballerino, coreografo e insegnante di Amici Emanuel Lo.

Per Mediaset C’è posta per te è una garanzia: nonostante lo stop settimanale il programma non perde appeal, anzi. E vince ancora una volta contro Tale e Quale Sanremo, che si difende bene raggiungendo quasi il 20% di share. Una crescita per lo show che non soccombe del tutto davanti a Queen Mary ma regala una valida alternativa, fatta di spettacolo e allegria. Rai1 può gioire inoltre degli ottimi ascolti raggiunti in access prime time e nel preserale con Affari tuoi e L’Eredità, che da tempo hanno la meglio su Striscia la notizia e Avanti un altro!.

Prima serata, ascolti tv 17 febbraio: C’è posta per te batte Tale e Quale Sanremo

C’è posta per te di Maria De Filippi torna a vincere la sfida degli ascolti tv grazie anche alla partecipazione di Matteo Berrettini, per la prima volta nello studio Mediaset. La puntata in onda su Canale 5 sabato 17 febbraio totalizza 4.122.000 spettatori con uno share del 28.5%. Si difende bene Carlo Conti che con Tale e Quale Sanremo raggiunge 3.073.000 spettatori pari al 19.9%. Su Rai2 FBI è la scelta di 988.000 spettatori (5.2%) e FBI International appassiona 815.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Cattivissimo Me raggiunge 729.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3, invece, il ritorno de Il Provinciale – Il racconto dei racconti coinvolge 505.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Non c’è due senza quattro totalizza un’ora di 728.000 spettatori (4.3%). Su La7 In Altre Parole registra 982.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 253.000 spettatori (1.4%) per 4 Ristoranti. Su Nove Unabomber cattura l’attenzione di 247.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time: ascolti 17 febbraio 2024

Boom Affari Tuoi su Rai1, che registra 5.146.000 spettatori pari al 27%, stracciando la concorrenza: su Canale 5 Striscia la notizia non va oltre 3.191.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 TG2 Post coinvolge 679.000 spettatori (3,6%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.323.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chesarà… è la scelta di 781.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ottiene 557.000 individui all’ascolto (3%) nella prima parte e 566.000 individui all’ascolto (3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è la scelta di 529.000 spettatori con il 2.8%. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 324.000 spettatori (1.7%).

Preserale, ascolti tv 17 febbraio

Anche nel preserale Rai1 vince la guerra degli ascolti tv contro Canale 5. L’Eredità Weekend-La Sfida dei 7 ottiene un ascolto di 2.960.000 spettatori pari al 21.2% mentre L’Eredità Weekend registra 4.069.000 spettatori (25% di share). Su Canale5 Avanti il ​​Primo! Story intrattiene 2.272.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un Altro! La storia convince 3.013.000 spettatori (18,5%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (399.000 – 2.6%), Squadra Speciale Cobra 11 coinvolge 369.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag conta su 560.000 spettatori (3.8%) e CSI Miami raggiunge 699.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.236.000 spettatori pari al 13.3% mentre Blob segna 966.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 418.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 4 Ristoranti appassiona 326.000 spettatori con l’1.9%. Su Nove Little Big Italy totalizza 347.000 spettatori con il 2.3% di share.