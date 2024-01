Fonte: IPA Maria De Filippi e Carlo Conti

C’è posta per te contro Tali e quali: gli ascolti tv del 27 gennaio propongono un grande classico di inizio anno. Maria De Filippi ha sfidato Carlo Conti giocandosi una carta importantissima e molto interessante per il pubblico di Canale5: il ritorno strategico di Luca Argentero che propone come unico vip dell’intera serata. Per il conduttore toscano, sono state immancabili le sfide a suon di canzoni di fronte alla giuria storica composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Quarto giudice è stato invece Flavio Insinna – o meglio, la sua imitazione – su Rai1 dopo l’addio alla conduzione de L’eredità che è passata nelle mani di Marco Liorni.

Su Rai2, ampio spazio è stato concesso alle celebrazioni per il Giorno della Memoria, con il film Un sacchetto di Biglie. Rete4 ha risposto con un grande classico: Schindler’s List. Sul NOVE è invece andato in onda Auschwitz – Memoria della Shoah, mentre Italia1 ha proposto il film Space Jam. Rai3 ha puntato tutto sull’approfondimento con Alla scoperta delle intelligenze tra naturale e artificiale – Quinta dimensione di Barbara Gallavotti.

Prima serata: ascolti tv 27 gennaio

