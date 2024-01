I risultati degli ascolti tv del 20 gennaio ci mostrano come il pubblico ami sempre di più le storie di "C'è posta per te"

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Sabrina Ferilli e Maria De Filippi a "C'è posta per te"

Gli ascolti tv del 20 gennaio rivelano che non c’è più spazio per gli errori. È un grande testa a testa, quello tra Maria De Filippi con C’è posta per te e Carlo Conti, su Rai1 con Tali e Quali, ma il vincitore può essere solo uno. I due conduttori sono anche amici e proprio il presentatore toscano, alla vigilia del ritorno in tv con il suo show, aveva dichiarato di essere un grande fan del programma del sabato sera di Canale5.

In questo sabato ricchissimo, Rai2 propone invece la serie tv FBI, mentre su Rai3 torna l’approfondimento d’attualità di Barbara Gallavotti con Quinta dimensione, il futuro è già qui. Rete4 ha scelto il film La signora dello zoo di Varsavia con la meravigliosa Jessica Chastain. Su Italia1, invece, va in onda il film d’animazione Sing 2.

Prima serata, ascolti tv 20 gennaio: C’è posta per te non ha rivali

Sabato 20 gennaio 2024, Rai1 la seconda puntata di Tali e Quali conta 2.899.000 spettatori pari al 17.2%. Su Canale5 C’è Posta per Te conquista 4.655.000 spettatori con uno share del 30.5%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 881.000 spettatori con il 4.6% mentre F.B.I. International vede 751.000 spettatori con il 4.1%. Italia1, che punta su i film d’animazione, la prima tv di Sing 2 – Sempre più forte conta davanti al televisore 649.000 spettatori pari al 3.6%. Rai3 con Quinta Dimensione – Il futuro è già qui piace a 443.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 La signora dello zoo di Varsavia totalizza un a.m. di 400..000 spettatori (2.4%). Su La7 In Altre Parole conquista 955.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 4 Ristoranti vede 402.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Queen – Days of Our Lives cattura l’attenzione di 259.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 Eliminators arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 I segreti di Wind River tiene davanti allo schermo 401.000 spettatori (2.1%). Su Iris The Jackal raggiunge 505.000 spettatori (2.8%). Su RaiMovie Scusate se esisto! piace a 283.000 spettatori (1.5%). Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 (in replica) raccoglie 318.000 spettatori (1.8%). Su TopCrime Poirot non sbaglia coinvolge nelle indagini del famoso detective 44.000 spettatori (2.4%).



Access Prime Time, ascolti 20 gennaio 2024: Affari Tuoi domina

Su Rai1 Affari Tuoi fa giocare 5.153.000 telespettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.248.000 spettatori con il 16.8%. Su Rai2 TG2 Post piace a 592.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.169.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Chesarà… conta 669.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend vede 599.000 individui all’ascolto (3.2%) nella prima parte e 621.000 individui all’ascolto (3.2%) nella seconda parte. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza interessa a un a.m. di 288.000 spettatori (1.5%).

Preserale: ascolti del 20 gennaio

Rai1 con L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 piace a 3.273.000 spettatori pari al 22.1% mentre L’Eredità Weekend conquista 4.295.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend intrattiene 2.624.000 spettatori (18.5%) mentre Avanti un Altro! Weekend vede 3.288.000 spettatori (20.3%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (309.000 – 2.3%), Squadra Speciale Cobra 11 raduna 349.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 453.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 381.000 spettatori (2.5%) e C.S.I. Miami conta 548.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR tiene informati 2.512.000 spettatori pari al 14.6% mentre Blob segna 926.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 536.000 spettatori (3%). Su Tv8 4 Hotel fa sognare 279.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 316.000 spettatori medi (share del 2%).