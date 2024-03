Fonte: IPA Maria De Filippi vince la gara degli ascolti di sabato 9 marzo

La serata di sabato 9 marzo è stata ricca per i telespettatori, tra conferme e novità. Su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta per Te con l’inossidabile Maria De Filippi, sempre pronta a regalare emozioni (spesso contrastanti) tra storie di vita vissuta e grandi ospiti.

Si è concluso definitivamente anche l’appuntamento in prima serata su Rai 1 con Rischiatutto 70, col quale Carlo Conti ha provato a contrastare ancora una volta gli ascolti d’acciaio dell’amica e collega della concorrenza. Una serata a tutto quiz dedicata all’importante anniversario della televisione italiana che ha visto in gioco tanti ospiti: Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Milly Carlucci e Flavio Insinna oltre ai vincitori della settimana precedente, Piero Chiambretti e Nino Frassica.

Mentre Italia 1 ha riproposto al pubblico quello che ormai è diventato un classico dell’animazione, il film Minions, e su Rete 4 è andato in onda il cult …Altrimenti ci arrabbiamo!, con l’iconica coppia del cinema formata dal compianto Bud Spencer e da Terence Hill, Rai 2 ha giocato la sua nuova carta. Da ieri, infatti, ogni sabato sera va in onda Le indagini di Sister Boniface, spin-off della celebre serie TV britannica dedicata a Padre Brown ambientata negli anni Sessanta e con una protagonista decisamente sui generis. Oltre a essere una suora, infatti, la giovane Boniface è un’esperta enologa che produce vino e ha conseguito un dottorato di ricerca in scienze forensi, ragion per cui indaga su omicidi e crimini collaborando come consulente scientifico con la polizia locale.

Spazio ancora al programma di approfondimento condotto da Massimo Gramellini in onda su La7. Sabato 9 marzo In altre parole ha visto tra gli ospiti il giornalista Corrado Formigli, la rapper BigMama (ospite di domenica 10 marzo a Verissimo), l’attrice Lucia Mascino e la scrittrice Clara Mattei. In studio anche gli ospiti fissi che accompagnano Gramellini a ogni puntata, da Roberto Vecchioni (intervistato da Mara Venier a Domenica In) a Saverio Raimondo, da Alessandra Sardoni a Cecilia Sala.

