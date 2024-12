Sabrina Salerno non intende trasformare la propria vita dopo la diagnosi tumorale e l'operazione subita: ecco come sta oggi

Fonte: IPA Sabrina Salerno

Trascorrono gli anni ma l’amore del pubblico per Sabrina Salerno non passa. A seguirla con attenzione è di certo la sua generazione ma non solo. Un personaggio molto apprezzato, che di recente ha fatto parlare di sé per un motivo tutt’altro che piacevole. Alcuni mesi fa ha infatti svelato d’aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno. Ecco come sta oggi, tutt’altro che arresa al destino.

Le condizioni di salute di Sabrina Salerno

I fan vogliono sapere come stia Sabrina Salerno, che ha deciso di condividere anche questo aspetto molto delicato della sua vita privata. Attraverso Instagram ha fornito un aggiornamento molto rilevante, che spiega in che modo stia affrontando il suo tumore al seno. La diagnosi l’aveva ovviamente colta alla sprovvista, come accade per tutti, e l’ha portata a sottoporsi a un’operazione lo scorso settembre.

Ha pubblicato di recente alcune storie social, raccontando d’aver dato inizio alla radioterapia. Ha dovuto far passare del tempo dopo l’operazione chirurgica e ora è finalmente pronta per questa nuova fase. Non intende però far ruotare la propria vita intorno a questo singolo elemento.

A settembre aveva rimosso con successo un nodulo maligno. Una storia che ha deciso di condividere anche per sottolineare l’importanza assoluta della prevenzione, per donne e uomini. E ora? “Appena tornata da Parigi, sono andata in ospedale e ho fatto la mia prima radioterapia”.

Tutto sembra andare per il verso giusto, per quanto sia ancora presto per dirlo. Tutti hanno le dita incrociate per Sabrina Salerno, che prova a fare la propria parte. Tiene infatti il fisico in perfetta forma e non perde il ritmo quotidiano che ha sempre sostenuto: “Sono andata in palestra stamattina. Stiamo a vedere se radioterapia e palestra possono essere compatibili. Per il momento sì, ma ho appena iniziato. Vediamo cosa potrà succedere nei prossimi giorni”.

La diagnosi

Tutto ha avuto inizio lo scorso 18 settembre 2024, almeno per quanto riguarda il dialogo col pubblico. Sabrina Salerno ha pubblicato su Instagram un post molto delicato. Ha spiegato d’essere pronta a sottoporsi a un’operazione al seno.

“Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno, a causa di un nodulo maligno”. Come detto, ha voluto sottolineare la crucialità della prevenzione, che salva vite, letteralmente, ogni anno. A luglio, ogni anno, svolge una mammografia, che stavolta ha portato alla scoperta di un nodulo. È bastato un controllo di routine che, per quanto rivelatosi spaventoso, le ha permesso di agire in tempo.

“Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita”. È stata aperta nel raccontare i suoi momenti di profondo sconforto, durante i quali però ha sempre avuto al fianco gli uomini della sua vita: suo marito Enrico Monti e suo figlio Luca Maria. Al Corriere della Sera, infine, aveva svelato d’essere pronta alla mastectomia, dovesse rivelarsi necessario in seguito. Per il momento si attende l’esito delle analisi dopo le sedute di radioterapia.