Eleonora Giorgi a Verissimo, la malattia peggiora: “Mi abbandono al fato”

L'attrice è tornata nel programma di Silvia Toffanin per aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute che, purtroppo, non migliorano

Non migliora lo stato di salute di Eleonora Giorgi. L’attrice, che da oltre un anno sta combattendo contro un tumore al pancreas, è tornata da Silvia Toffanin a Verissimo per aggiornare tutti della sua situazione, tutt’altro che incoraggiante. La malattia ha infatti raggiunto altre parti del corpo e inoltre da qualche giorno la 71enne sta facendo anche i conti con un attacco reumatico alla schiena. “Farmaci su farmaci. Siamo ancora qui, teniamo duro”, ha confidato in tv. Nonostante tutto, però, la Giorgi non perde il suo sorriso e la sua determinazione.

Come sta Eleonora Giorgi: metastasi anche nel cervello

“Ho avuto un attacco reumatico alla schiena che non c’entra niente con la malattia”, ha esordito Eleonora Giorgi a Verissimo, dove si è collegata con Silvia Toffanin dalla sua abitazione. “Questa è una cosa che non c’entra ma farmaci su farmaci. Ho il busto, un dolore. Per quanto riguarda l’altra cosa, purtroppo la situazione non è migliorata”, ha aggiunto l’attrice per poi rivelare che “hanno scoperto una metastasi nel cervello, il momento resta difficile adesso”.

“Mi sono sottoposta a radiochirurgia. È andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ho avuto un po’ di paura… – ha raccontato Eleonora Sono stata con uno staff all’altezza; sono andata a far la cosa preparatoria che chiunque ha terrore. La mia professione, per 50 anni, mi ha abituata a tutto. Mi hanno fatta il calco con il gesso per un film per cui questa maschera che mi hanno fatta l’ho presa come un film. Adesso fra un po’ farò un controllo e quella è una cosa”.

La Giorgi ha aggiunto: “L’altra notizia è che sto aspettando l’approvazione negli Stati Uniti di un farmaco che aggredisce la mutazione genetica. Non so se devo chiamare Trump per far approvare la medicina. Saranno migliaia di persone come me che lo aspettano. Finché non viene approvato… aspettiamo. E comunque anche prendere un farmaco sperimentato da così poco fa paura. Io dico: ‘Se devo andar via, fatemi andare via in ordine e non spaventosa. Non facciamo cose assurde, però è tosta”. Non ho cominciato la chemio palliativa perché aggredisce il sistema digestivo. Non voglio turbare questo fragile equilibrio che mi permette cose incredibili”.

Eleonora Giorgi non perde la speranza e spera in un miracolo

Nonostante la situazione decisamente critica, Eleonora Giorgi non perde il sorriso e soprattutto la speranza. “Aspetto qualche miracolo”, ha confessato a Silvia Toffanin, rimarcando quanto detto già qualche giorno fa in una breve ospitata radiofonica.

“Sono riuscita ad andare alla presentazione del libro di mio figlio e ho visto tanti amici ed è stato molto emozionante. – ha poi fatto sapere a Verissimo – Io in un anno e quattro mesi ho visto al massimo otto persone; ero terrorizzata, avevo la mascherina. Poi ho avuto una sorpresa senza parole. Parlo di Ornella Muti. È venuta appositamente per me”.

“Ora mi abbandono al fato, a qualcosa più grande di me contro cui non posso più di tanto lottare. Mi è capitato di pensare, in questo periodo, che ci sono tre cose della nostra vita che non sono necessarie alla sopravvivenza e alla riproduzione eppure sono enormi: l’amore, le bellezza e l’arte. Queste tre cose mi dicono che Dio esiste”.

“Come ci lasciamo?”, ha chiesto Silvia Toffanin prima di chiudere il collegamento. “Con un miracolo. Dai, voglio tornare con buone notizie. Magari ci sarà qualche sorpresa, per me sei uno stimolo enorme”, ha risposto fiduciosa Eleonora.