Eleonora Giorgi a sorpresa a I Lunatici: “La malattia? Aspetto un miracolo”

Fonte: IPA Eleonora Giorgi

Nel programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio2, di cui Eleonora Giorgi è grande fan, l’attrice è intervenuta a sorpresa, parlando del percorso che sta affrontando negli ultimi anni, del tumore al pancreas. Nonostante la malattia sia avanzata, non smette di parlare di speranza e dell’attesa di un miracolo. Perché nell’eterna dicotomia tra la vita e la morte, sappiamo semplicemente una cosa: “Ognuno di noi ha una data di scadenza, solo che nessuno lo sa. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate”.

Eleonora Giorgi a I Lunatici: “La malattia è avanzata, aspetto un miracolo”

Tutti viviamo in modo inconsapevole, fino a quando il ticchettio dell’orologio in sottofondo non diventa l’unica melodia, e allora combattiamo con le unghie e con i denti, aggrappandoci non solo alla vita, ma anche all’amore totalizzante e intimo, che ci viene trasmesso dalle persone che amiamo di più. “Sprechiamo il nostro tempo dietro gelosie, ansie inutili e frustrazioni. Credo in un ordine superiore delle cose e sono confortata di potermici abbandonare. L’amore, la bellezza e l’arte per me sono Dio, la prova dell’esistenza di qualcosa”.

Eleonora Giorgi, malata di tumore al pancreas, da tempo ha scelto di sensibilizzare il pubblico e i suoi affezionati fan: una lotta, la sua, vissuta ogni giorno, secondo dopo secondo, a riprendere quel ticchettio incessante, scandito dall’amore di cui è circondata. La sua famiglia, i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, il nipotino Gabriele. “Tengo duro, sono piena d’amore, capisco quante cavolate facciamo durante tutta la nostra vita sprecando il nostro tempo”.

Cosa le manca di più

Da quando ha iniziato la sua lotta contro il tumore al pancreas, la Giorgi ha parlato spesso del periodo, soprattutto a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin in collegamento. A I Lunatici, ha raccontato cosa le manca di più: “Cose come quella che è successa a me ti fanno capire quanto vale il tempo quando stai bene. Rimpiango le mie camminate al parco. Le adoravo. Camminare ora è difficile, dopo dieci passi mi ci vuole la seggiolina a rotelle”.

Al suo fianco, oltre all’amata famiglia, ci sono i suoi affezionati fan, che non hanno mai smesso di scriverle e di trasmettere vicinanza e supporto. “Sono stata inondata di messaggi di affetto e gratitudine sui social. Tanti hanno apprezzato tantissimo la mia esposizione. Questa malattia devastante può indurti in una sorta di mortificazione. Io invece ho detto no. Il mio è un tumore del cavolo, che è arrivato troppo presto. Sta dilagando tutta una nuova farmacologia rispetto al tumore del pancreas, ancora non del tutto accessibile. Ci sono frontiere importanti, questo è un tumore devastante, si è disseminato ovunque, però parlarne ha aiutato tanta gente”.

Solo il 27 gennaio, Andrea Rizzoli, il suo primo figlio, avuto con Angelo Rizzoli, ha parlato del tempo che le resta da vivere, che è poco. Ma tutti sono al suo fianco per renderlo piacevole, carico di ricordi e di memorie preziose da conservare per sempre. “Nella speranza che il suo ultimo viaggio sia luminoso come lo è stata la sua vita malgrado la malattia che l’ha colpita”.