Fonte: IPA Eleonora Giorgi

L’abbiamo vista sorridere sempre, anche quando la malattia la stava mettendo a dura prova. Eleonora Giorgi non si è arresa e continua a combattere contro il male che continua a espandersi ma che non le ha tolto la voglia di vivere e di trascorrere del tempo di qualità con la sua famiglia. A parlare delle sue condizioni è il figlio Andrea Rizzoli, che le è stato a fianco fin dal primo momento e che oggi sa di doversi godere ogni minuto in sua compagnia. La sua medicina più efficace? L’amore per il nipotino Gabriele, con il quale ha instaurato un rapporto totalizzante. Il pensiero di doverlo lasciare è già straziante, tanto che si è già accordata con la nuora Clizia Incorvaia per decidere cosa dirgli quando non ci sarà più.

Eleonora Giorgi, parla il figlio Andrea Rizzoli

Primo figlio dell’attrice di Borotalco e di Angelo “Angelone” Rizzoli, Andrea si racconta proprio nei giorni dell’uscita del suo memoir Non ci sono buone notizie, in cui mette nero su bianco l’ultimo anno di sua madre, dalla diagnosi di tumore al pancreas ricevuta all’indomani dei suoi 70 anni fino alla speranza spazzata via dall’incedere delle metastasi che hanno diffuso il cancro in tutto il corpo. La speranza non si è ancora spenta ed è quella di trascorrere tutto il tempo che le rimane insieme, nella speranza che il suo ultimo viaggio sia luminoso come lo è stata la sua vita malgrado la malattia che l’ha colpita.

“Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno”, ha spiegato a Corriere della Sera, ma in questo cammino così difficile non è rimasto da solo. Il suo sostegno è il fratello minore Paolo Ciavarro, nel quale ha trovato sempre la spalla su cui poggiarsi anche nei momenti più difficili: “Nel libro spiego bene il suo ruolo cruciale in questi mesi dopo la scoperta del tumore di mamma. Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici. E poi suo figlio Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”.

Il rapporto con la madre Eleonora Giorgi

Nonostante la notorietà, Eleonora Giorgi ha sempre preferito tenere riservata la sua vita privata e infatti del suo figlio maggiore si sa davvero poco. È stato sposato due volte, la prima con Alice Bellagamba – ex ballerina di Amici di Maria De Filippi – e poi con la sua moglie attuale Serena Meriggioli, con cui è convolato a nozze nel 2024. Oggi è autore per Warner Bros e ha tre fratelli, due avuti dal padre Angelo che dopo la separazione da Giorgi si era risposato con Melania.

Del rapporto con sua madre, racconta un aneddoto che immaginiamo comune per molti dei figli di personaggi famosi: “Devo ammettere che la condividevo mal volentieri con il pubblico e le lasciavo letterine strazianti sotto la porta della sua stanza per chiederle di non andare sul set, ma di restare con me. Una mattina lo fece: io bigiai la scuola e lei il lavoro, e andammo alla Galleria Borghese a vedere Apollo e Dafne. Ci siamo ritornati da poco”.

Dalla diagnosi di tumore arrivata nel 2023, la famiglia si è compattata e ha ritrovato anche la presenza assidua di Massimo Ciavarro, dal quale l’attrice ha avuto il secondo figlio Paolo. Tutti insieme hanno celebrato le feste di Natale, più volte, imprimendo gli ultimi ricordi in immagini che non dimenticheranno mai.