Paolo Ciavarro torna in tv dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi e commuove

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Paolo Ciavarro

Dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro torna in tv e commuove. Provato, ma sorridente per ricordare l’amatissima mamma, Paolo ha preso parte alla puntata di Forum, diretta da Barbara Palombelli.

Ciavarro, come è noto, è un volto fisso e molto amato della trasmissione e ha scelto di tornare sul piccolo schermo per ripartire dopo un periodo segnato dal dolore e dall’addio a Eleonora Giorgi.

Paolo Ciavarro torna a Forum dopo l’addio a Eleonora Giorgi

La puntata del 7 marzo di Forum infatti si è aperta con Barbara Palombelli che ha annunciato il ritorno nello show di Paolo Ciavarro. “La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, Paolino per me, che oggi torna a Forum – ha rivelato -. Sarà con voi, con noi. Grazie a te, Andrea, Eleonora e per l’esempio che avete dato a tutti gli italiani”.

Ciavarro ha poi salutato il pubblico e ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto. “Grazie a Barbara, al pubblico, grazie a tutti di cuore” ha aggiunto.

Dopo un lungo applauso anche Serena Bortone, ospite della trasmissione, ha deciso di ricordare Eleonora Giorgi con delle parole bellissime. “Eleonora era una nuvola di borotalco, si è posata sulla nostra vita e ci ha lasciato il profumo della sua vita”, ha detto.

Il dolore di Paolo Ciavarro per Eleonora Giorgi

Legatissimo a sua madre, Paolo Ciavarro non ha mai lasciato sola Eleonora Giorgi nella sua battaglia contro la malattia, diventando un grande esempio. Era stata proprio l’attrice di Borotalco a svelare la forza dei suoi figli – Paolo e Andrea Rizzoli – dopo la diagnosi di tumore al pancreas.

Classe 1991, Paolo è nato dall’amore dell’attrice per Massimo Ciavarro. Dopo la partecipazione a Pechino Express è diventato parte del cast di Forum.

La tv gli ha permesso anche di trovare l’amore. Durante il Grande Fratello infatti Paolo si è innamorato di Clizia Incorvaia da cui ha avuto il piccolo Gabriele.

Proprio al nipotino è stato rivolto l’ultimo pensiero di Eleonora Giorgi, come ha svelato Clizia Incorvaia. “È stata una grande nonna con Nina in primis e poi con Gabriele. Ha dato il senso della famiglia a tutti e due e questa è un’eredità immensa: li portava allo zoo, al parco. È stata fantastica – ha spiegato -. Lei e Gabriele si sono visti l’ultima volta la scorsa settimana, quando le abbiamo portato i palloncini rossi. Rivolgendosi a Nina le ha detto: “Nina, tu hai un grande ruolo, quello di spiegare a tuo fratello che io ho litigato con Dio, perché io non volevo andare. Però lui mi ha voluto tanto e quindi adesso dovrai ricordarlo te a Gabri chi ero io”.

Poco prima di spegnersi, Eleonora Giorgi aveva rilasciato una lunga intervista in cui aveva raccontato il legame con i figli e con il nipotino Gabriele. “Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. Quindi non glielo dico – aveva confidato l’attrice -. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo”