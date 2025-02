Fonte: IPA Sabrina Salerno

Non è domenica senza Verissimo. Silvia Toffanin torna in onda dalle 16 con una puntata ricca di ospiti, interviste e qualche racconto inedito che catturerà l’attenzione del pubblico. La formula è sempre la stessa, ovvero quella delle one-to-one che da sempre caratterizzano il programma, mentre l’orario di inizio è leggermente in anticipo rispetto alla tabella di marcia, come accade ogni settimana, e segue lo Speciale di Amici di Maria De Filippi.

Verissimo, le anticipazioni del 9 febbraio

La splendida Sabrina Salerno, icona mondiale della musica e dello spettacolo, si aprirà in un’intervista sincera con Silvia Toffanin. L’artista parlerà di questo periodo, complicato per la sua vita, condividendo le difficoltà affrontate e la forza con cui sta risalendo la china. Un momento toccante per i suoi fan, che la vedranno in una veste più intima e personale. L’artista ha appena concluso la radioterapia per trattare il tumore al seno che le era stato diagnosticato e oggi sta provando a riprendere in mano la sua vita.

Spazio anche al ricordo di Totò Schillaci, il grande campione del calcio italiano, scomparso a soli 59 anni lo scorso settembre dopo aver lottato con tutte le sue forze per combattere il cancro che lo aveva colpito. Sua moglie, Barbara Lombardo, sarà ospite in studio per ricordare con amore e commozione la figura del marito, raccontando qualcosa di più sulla loro vita insieme e il dolore della sua prematura scomparsa, che ha commosso i suoi tifosi ma anche le persone comuni che l’avevano conosciuto attraverso le sue esperienze televisive.

Gli altri ospiti

Prepariamoci a un momento di puro intrattenimento con il ritorno di Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne. La storica opinionista, con il suo inconfondibile carisma e la sua ironia pungente, racconterà a Silvia Toffanin la sua nuova avventura nel dating show di Maria De Filippi. Questa volta, Tina si metterà in gioco in prima persona per cercare un nuovo amore, proprio come aveva fatto ai suoi esordi.

Uno spazio speciale sarà dedicato a Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, che nel marzo del 2023 è stato colpito da un grave attacco ischemico. In questa intervista, l’artista ripercorrerà il percorso di recupero affrontato con grande determinazione e racconterà come la sua vita sia cambiata dopo l’evento. Il suo ritorno sulle scene non si è ancora compiuto ma sta provando a rientrare gradualmente a lavoro: un’impresa non facile per quello che ha subito, ma niente sembra in grado di fermarlo. Di questo e di tanto altro parlerà durante la sua ospitata a Verissimo, prevista per domenica 9 febbraio.

Per gli appassionati di danza, la puntata regalerà un bellissimo ritratto della coppia formata da Anbeta Toromani e Alessandro Macario. Due talenti straordinari che, oltre alla passione per la danza, condividono una storia d’amore intensa. Insieme parleranno del loro percorso artistico e sentimentale, iniziato molti anni dopo la partecipazione di lei ad Amici di Maria De Filippi dove si era distinta per la sua tecnica fulminante. Ma cosa fa oggi?

Infine, occhi puntati su Ilaria Galassi, ex protagonista di Non è la Rai, che dopo cinque mesi ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello per tornare dai suoi affetti. Nel salotto di Silvia Toffanin, Ilaria racconterà il motivo della sua scelta e come sta vivendo il ritorno alla vita quotidiana dopo l’esperienza del reality.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Verissimo è attesa per domenica 9 febbraio dalle ore 16. Le interviste sono però visibili in contemporanea su Mediaset Infinity e sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti degli utenti. E se non siete riusciti a vedere la puntata, niente paura: le storie dei protagonisti dello show di Silvia Toffanin rimangono fruibili anche sulla piattaforma digitale di Mediaset.