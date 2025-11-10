La volta buona, pagelle 10 novembre: l’omaggio a Peppe Vessicchio (10), Morgan ricorda suo padre (9)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Le pagelle del 10 novembre di "La volta buona"

Un’ampia parentesi dedicata a Ballando con le stelle, ma anche gossip e grande musica, con l’omaggio al compianto maestro Peppe Vessicchio e l’esibizione di Morgan: nella puntata di La volta buona dell’8 novembre non sono mancati colpi di scena.

I retroscena su Ballando con le stelle e la giuria sotto accusa (Voto 8)

La vuolta buona si apre con il consueto appuntamento del lunedì dedicato a Ballando con le Stelle. La puntata di sabato 8 novembre del dancing show di Rai1 è stata infatti caratterizzata da moltissimi colpi di scena, inclusa l’eliminazione della Signora Condiali e l’arrivo allo spareggio di Marcella Bella.

La cantante siciliana ha speso parole dure nei confronti della giuria del programma, accusando la presenza di “figli e figliastri”. “Per me per come ha ballato Marcella era da 10. Perché quando lei non sbaglia e fa le cose giuste, a parte la presa finale, lei è da 10. La giuria toglie punti solo a noi”, ha spiegato il suo maestro di ballo Chiquito.

Sotto accusa, anche la coreografia di Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso dedicata al rapporto complicato tra la conduttrice e i suoi figli. La giuria ha definito la performance piuttosto “antica”, storcendo il naso soprattutto nella parte finale del ballo, in cui Barbara ha interpretato il tremore di un’anziana mamma: “Mi spiace che quest’anno Selvaggia non apprezzi particolarmente le mie esibizioni con Barbara D’Urso, perché lei è sempre molto oggettiva nelle sue valutazioni”, ha ribattuto con diplomazia La Rocca.

La polemica di Filippo Magnini e il sostegno di Todaro (7)

A “scaldare” la puntata dell’8 novembre di Ballando con le stelle sono state anche le parole di Filippo Magnini, che ha sparato a zero contro la giuria dopo aver ascoltato i commenti sulla sua esibizione: “È stato detto che se mia moglie è qui ballo male, smettetela, per favore. Chi l’ha detto, ha detto una cavolata”. Nello studio di La volta buona, Raimondo Todaro ha dato ragione al nuotatore: “A me è dispiaciuto vedere il più bravo in fondo alla classifica. Non mi è piaciuta Carolyn che si fa influenzare negativamente dagli altri e non il contrario. Da una tecnica lui avrebbe dovuto prendere il voto più alto”.

A smorzare i toni, ci ha pensato la Signora Coriandoli, eliminata nella scorsa puntata: “Adesso apro una scuola di danza date le mie capacità. Con la mia eliminazione è stata fatta una grande ingiustizia. Dov’è la magistratura?”.

L’omaggio a Peppe Vessicchio e il ricordo della figlia (10)

Nei giorni dei funerali del maestro Peppe Vessicchio, non poteva mancare un omaggio al direttore d’orchestra più amato d’Italia. Il compianto musicista partenopeo, noto anche per la partecipazione a moltissime edizioni del Festival di Sanremo, ha infatti militato in numerosi programmi Rai.

Diversi personaggi hanno voluto ricordarlo in studio da Caterina Balivo, in primis il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti: “Era molto amato perché era una figura gentile che entrava nelle nostre case con quell’aspetto iconico. E ovviamente per il suo talento. Lo dimostrano le parole di tutti i vip che hanno lavorato con lui, da Maria De Filippi a Roberto Vecchioni, che non sono parole di circostanza”.

La dedica più bella, tuttavia, è quelle pronunciata dalla figlia Alessia, raggiunta poco prima dei funerali: “Sono molto provata ma volevo dire due parole perché lui ci ha insegnato ad essere sempre garbati e gentili. A nome della famiglia è giusto ringraziare perché sono tutti sconvolti e increduli come noi, e si vede che c’è un amore sincero da parte del pubblico”, ha spiegato la donna.

Il ricordo diventa presto ancora più personale: “Lui ha scelto di essere mio padre quando avevo 7 anni. Mi è stato vicino per 48 anni come nessuno. Eravamo impreparati. Non si muore a 68 anni quando la sera prima si dice ‘torno a casa’. Posso solo dire grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene”.

Samuele Cavallo presto a Sanremo? (Voto 8)

Lo scorso venerdì si è concluso anche un altro programma di Rai1 molto amato: Tale e quale show. A trionfare è stato Tony Maiello, e alle sue spalle si è piazzato l’attore Samuele Cavallo. Ospite di Caterina Balivo, l’interprete pugliese ha parlato della sua esperienza nel talent e, soprattutto, rilanciato per un’eventuale partecipazione a Sanremo.

“Tale e quale è stata un’esperienza meravigliosa perché ho spaziato tra cantanti italiani e stranieri. Sanremo? Carlo Conti mi chiamò 10 anni fa perché gli mandai un brano. Mi disse delle parole che ricordo benissimo: ‘il sogno va coltivato mai rincorso’. Io gli ho presentato un altro brano, se c’è un angolo o uno spazio a Sanremo per me quest’anno io sarei più che contento”.

Amori finiti: Iago e Amanda Lecciso ancora amici, maretta in casa Totti (voto 5)

Non poteva mancare una parentesi dedicata al gossip. Ospite in studio, l’attore Iago Garcia ha motivato la fine della sua relazione con Amanda Lecciso:”Siamo più amici di prima. Ci siamo frequentati, ma ci siamo accorti che non era possibile andare avanti perché veniamo da due mondi diversi. Adesso sono single” ha raccontato con serenità l’ex gieffino.

Decisamente meno distesa l’atmosfera in casa Totti, come ha raccontato Riccardo Signoretti: “Quando ci si separa è inevitabile che le frizioni coinvolgano i figli. Francesco non ha piacere che sua figlia Chanel possa seguire le orme della madre. Anche se ha ritrattato, sappiamo che la dedica ‘6 unica’ era per sua moglie e non per la curva. Forse Noemi è gelosa, ma non è stato bello rimangiarsi quel gesto”. Non proprio da gentleman, aggiungeremmo noi.

La simpatia tra Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso (voto 8)

Tra tanti amori finiti, potrebbe essercene un altro nuovo all’orizzonte: come di consueto, Rossella Erra ha infatti condiviso alcuni video girati dietro le quinte di Ballando con le Stelle che vedono protagonisti Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso.

“Riguardo queste immagini e sorrido perché Barbara mi sta permettendo di vivere questa esperienza con leggerezza, con il sorriso. Lei sa che sono molto rigoroso in sala. Non capisco però perché si debba per forza pensare a una storia“, ha spiegato il maestro di ballo. Sulla questione è intervenuto anche Riccardo Signoretti: “Loro non confermano e non smentiscono ma inondano i social di immagini. Barbara, che conosce il meccanismo televisivo, sa che se ci sia o meno una storia questo atteggiamento potrebbe essere utile ai fini della classifica”. Che si tratti solo di strategia?

L’aplomb di Emanuele Filiberto (Voto 8)

Ripercorrendo le edizioni di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ha affermato che Emanuele Filiberto, ai tempi della sua partecipazione, non avrebbe meritato la vittoria: “Vinse uno dei più scarsi”. Raggiunto dalle telecamere de La volta buona, il Principe ha risposto con diplomazia: “Sono d’accordo, sono stato forse il più scarso, ma il pubblico ha imparato ad apprezzarmi e a conoscermi. Nella prima puntata ricordo fui anche fischiato. Restituire la coppa dello show? No, ha deciso il pubblico. Gli spettatori non sono tecnici, votano la persona”.

E sulla nuova relazione con Adriana Abascal fa sapere: “In amore sono molto felice. Le mie figlie crescono e io e la mia compagna stiamo molto bene”.

Morgan e il tormentato rapporto con suo padre (9)

Svestiti i panni di artista poliedrico, Morgan ha infine ripercorso al pianoforte alcuni capitoli particolarmente importanti della sua infanzia: “Mi è sempre piaciuta la musica. Da piccolo, avevo 4-5 anni, quando i miei genitori facevano serata il sabato sera io mi svegliavo dal sonno. Li raggiungevo e cantavo qualche pezzo con loro”, ha ricordato l’artista.

Le parole più toccanti sono per suo padre, morto suicida quando lui era un adolescente: “Il mio papà era molto dolce ed elegante. Una persona con una femminilità maschile. Una delicatezza di animo. Lui è stato bravissimo, faceva il mammo quando mia mamma andava a lavorare”, ha spiegato a Caterina Balivo.

Il cantante ha raccontato anche un episodio molto singolare: “Ho iniziato a lavorare quando ero solo un bambino per regalare i primi soldi che guadagnavo a mio padre. Sono sempre stato un po’ un bambino vecchio. Mio padre aveva delle difficoltà come tutti possono averle, quindi guadagnavo dei soldi e provavo a far credere che fossero suoi perché lui non voleva rivelarlo”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!