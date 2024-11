Samuel Peron è tornato a Ballando con le Stelle. Chiamato in extremis, a poche puntate dalla finale del 2024, per salvare il percorso di Federica Pellegrini dopo i problemi con Angelo Madonia. Un ritorno molto gradito dagli addetti ai lavori e soprattutto dai fan del programma. E Milly Carlucci ha finalmente svelato il motivo per il quale il ballerino veneto non era stato chiamato fin dall’inizio di questa edizione, che sta riscuotendo grande successo.

Perché Samuel Peron aveva lasciato Ballando con le Stelle

Il nome di Samuel Peron è indissolubilmente legato a quello di Ballando con le Stelle. Il ballerino e insegnante è approdato sulla pista da ballo di Milly Carlucci alla seconda edizione del dancing show, quella andata in onda nell’autunno del 2005. E fin da subito si è saputo guadagnare un posto di rilievo classificandosi al secondo posto in coppia con l’attrice Loredana Cannata.

Anno dopo anno, poi, Peron è sempre stato più apprezzato e amato. Fino alla sua ultima volta, quella con Simona Ventura nel 2023. Anche questa avventura terminata con una medaglia d’argento. Successivamente è sparito dal cast di Ballando con le Stelle senza una motivazione ufficiale.

Molti avevano pensato ad una “vendetta” di Milly Carlucci nei confronti del ballerino per via della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2024. Ma in realtà non è andata così e oggi il rapporto tra i due è più solido che mai. Samuel aveva semplicemente lasciato la trasmissione per una questione anagrafica avendo superato i quarant’anni.

Una scelta compiuta, prima di lui, da Natalia Titova, Samanta Togni, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, tutti nomi di spicco della storia della versione italiana di Dancing with the Stars. “Samuel aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo ma ora è tornato tra di noi”, ha spiegato Milly Carlucci a La volta buona di Caterina Balivo.

Fonte: IPA

Come un vero soldato Peron non si è sottratto alla richiesta della conduttrice di salvare in extremis il percorso di Federica Pellegrini, costretta praticamente a ricominciare tutto daccapo dopo le tensioni con Angelo Madonia. L’ex nuotatrice sembra aver già instaurato un ottimo feeling con Samuel, che è sempre stato un insegnante esigente ma allo stesso tempo cordiale.

“Come diceva quella canzone di Vasco? Io sono ancora qua, eh già. Casa è sempre casa. Sei pronta, Federica? Io devo ancora smaltire l’emozione, dammi 5 minuti!”, ha scritto sui social dopo il suo ritorno a Ballando con le Stelle.

Fonte: IPA

Il rapporto tra Samuel Peron e Milly Carlucci

Samuel Peron e Milly Carlucci hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Non a caso nel 2020, quando la conduttrice è stata ballerina per una notte a Ballando con le Stelle ha scelto proprio Peron per la sua esibizione. La Carlucci ha poi coinvolto Samuel in altri suoi progetti come Ballando con te, con aspiranti ballerini Nip, e Il Cantante Mascherato, che Samuel ha addirittura vinto nel 2023 con la maschera del Cavaliere Veneziano.

Ora il ritorno a Ballando con le Stelle 2024. E chissà che Samuel Peron, chiamato quasi in zona Cesarini, non riesca a trionfare in coppia con Federica Pellegrini. Dopo il caso Madonia, le quotazioni della Divina sono vorticosamente salite e potrebbe soffiare l’ambita coppa alle favorite Bianca Guaccero e Federica Nargi. Fino ad oggi Peron può vantare solo una vittoria, quella del 2007 con l’attrice Maria Elena Vandone.