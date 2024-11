Samuel Peron, quante volte ha vinto Ballando con le stelle e con chi

Fonte: IPA Samuel Peron e Simona Ventura a "Ballando con le stelle"

Un ritorno inaspettato, giunto al termine di una vicenda che ha visto l’addio di Angelo Madonia al cast dei professionisti. Samuel Peron ha accettato di sostituirlo al fianco di Federica Pellegrini, che all’interno di Ballando con le stelle sta compiendo un percorso bellissimo, e che ora può pensare alla vittoria senza impedimenti di contorno. Il ballerino di Marostica è una vecchia conoscenza del programma, dato che vi ha partecipato per 18 edizioni: ma quante volte ha vinto? Vi sorprenderete a scoprire che non sono poi così tante come si potrebbe immaginare.

Samuel Peron, quante volte ha vinto a Ballando con le stelle

Il ballerino, vincitore anche de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci, ha iniziato il suo percorso all’interno del cast di Ballando con le stelle dalla seconda edizione del 2005. Successivamente, ha preso parte a 18 stagioni del programma dimostrandosi un numero uno assoluto pur raggiungendo la vittoria una sola volta, nel 2008, in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone. Da quel momento non ha più vinto ma ha ottenuto ottimi posizionamenti, come quello del 2023 insieme a Simona Ventura che si era dimostrata particolarmente portata per il ballo.

Nonostante abbia sollevato la coppa del vincitore una sola volta, è arrivato secondo per due volte, terzo per altre due volte ed è arrivato in finale per sei volte. Si piazza quindi abbastanza in alto nel medagliere, soprattutto perché è uno dei veterani del programma. Nel 2023, si è ritirato per dedicarsi ad altri progetti e per fermarsi un po’ con il ballo vista l’età che inizia a essere matura, ma l’addio di Angelo Madonia ha spinto la produzione a richiamarlo per concludere le ultime puntate in coppia con Federica Pellegrini.

Con chi ha partecipato Samuel Peron a Ballando con le stelle

La sua carriera a Ballando con le stelle inizia nel 2005 in coppia con l’attrice Loredana Cannata, con la quale conquista il secondo posto. Nel 2007 è 12° con la stilista Chiara Boni, quindi vincitore con Maria Elena Vandone un anno dopo. Seguono tre settimi posti fino al 2011 con Valentina Vezzali (fiorettista), Cecilia Capriotti (showgirl) e Barbara Capponi (giornalista), scivolando poi all’undicesimo posto con l’ex Miss Italia Claudia Andreatti.

Nel 2013 fa coppia con Anna Oxa ma si ritirano prima della conclusione, poi è 6° e 9° con Dayane Mello (showgirl) e Margareth Madè (attrice). Arriva undicesimo con Eleonora Giorgi e 10° con la giornalista Marzia Roncacci. Torna al 3° posto con Sabrina Salerno, con la quale aveva condotto un ottimo percorso, e 4° con Iva Zanicchi. Sfiora poi la vittoria con Simona Ventura nel 2023, edizione in cui annuncia il suo ritiro per poi tornare nel 2024.

“Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”, scrive il programma ufficializzando la decisione di sostituire Angelo Madonia con Samuel Peron.