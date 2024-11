Samuel Peron, quanto è alto il ballerino di Ballando con le stelle

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Samuel Peron

Il nome di Samuel Peron è legato indissolubilmente a Ballando con le Stelle, il celebre programma di Rai 1 che lo ha visto protagonista come ballerino e maestro sin dalla seconda edizione, nel lontano 2005. Oltre al talento indiscutibile che porta in pista, Peron è spesso al centro dell’attenzione per la sua eleganza e la capacità di reinventarsi, come dimostra il recente ritorno nello show al fianco di Federica Pellegrini. Un percorso ricco di successi, emozioni e qualche curiosità: tra queste, una delle domande più frequenti riguarda proprio la sua altezza.

Samuel Peron quanto è alto e le prime curiosità

Samuel Peron è alto 1 metro e 87 centimetri, un’altezza che, unita alla sua fisicità slanciata e armoniosa, lo rende particolarmente adatto alla danza, dove ogni movimento richiede equilibrio e presenza scenica. Originario di Marostica, in provincia di Vicenza, il ballerino è nato il 21 aprile 1982 e vanta una carriera costellata di traguardi importanti.

Il suo debutto nel mondo della danza avviene precocemente: a soli 4 anni inizia a prendere le prime lezioni, dimostrando subito un talento innato. Nonostante le difficoltà iniziali – Samuel ha raccontato in diverse occasioni di essere stato vittima di episodi di bullismo per la sua passione – la danza si è rivelata la sua strada. Oltre alla preparazione artistica, Peron ha anche conseguito una laurea in Scienze Motorie nel 2015, unendo il rigore accademico alla creatività.

Fonte: IPA

Il successo a Ballando con le Stelle e i look iconici

Il momento di svolta per Samuel Peron arriva nel 2005, quando entra nel cast di Ballando con le Stelle. Da allora, ha accompagnato diversi volti noti della televisione italiana, come Maria Elena Vandone, con cui ha vinto la quarta edizione dello show, e Simona Ventura, con cui ha gareggiato nel 2023. Recentemente, il ballerino torna nello show per affiancare Federica Pellegrini, sostituendo Angelo Madonia: una collaborazione che ha già catturato l’attenzione del pubblico.

Vita privata e curiosità

Samuel Peron non è solo un ballerino di successo, ma anche un uomo profondamente legato alla sua famiglia. Dal 2013 è fidanzato con Tania Bambaci, modella ed ex Miss Sicilia, con cui ha avuto il figlio Leonardo nel 2022. La coppia, nonostante un breve periodo di crisi nel 2018, è oggi più unita che mai.

Tra le curiosità meno note, Samuel è anche autore di un libro: Senza Tempo, una raccolta di racconti pubblicata nel 2014. Inoltre, è un volto familiare anche fuori dalla pista da ballo: ha recitato in fiction come Un caso di coscienza e partecipato a programmi televisivi come Buongiorno Benessere e Oggi è un altro giorno.

Il futuro di Samuel Peron

Nonostante i rumors su un possibile addio a Ballando con le Stelle, Samuel Peron continua a dimostrare la sua passione per il ballo e per la televisione. Nel 2024, ha anche intrapreso una nuova avventura partecipando a L’Isola dei Famosi, dove ha mostrato un lato inedito di sé. Tra una performance in pista e nuove sfide televisive, il ballerino di Marostica resta un esempio di eleganza, dedizione e versatilità.