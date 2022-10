Samuel Peron è diventato papà: la gioia per la nascita di Leonardo

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Samuel Peron è diventato papà per la prima volta: il volto di Ballando con le stelle ha annunciato la nascita del figlio Leonardo su Instagram, mostrando tra le storie del suo profilo tutta la gioia – com’è comprensibile immensa – per la bella notizia.

Samuel Peron è papà: è nato Leonardo

Una gioia incontenibile è arrivata nella vita di Samuel Peron: si tratta della nascita di Leonardo, il suo primo figlio, frutto dell’amore con la fidanzata Tania Bambaci. Il maestro di danza di Ballando con le stelle ha annunciato la bella notizia ai suoi follower su Instagram, dove durante i mesi di attesa avevano seguito con affetto la gravidanza e il pancione della modella che cresceva piano piano con il passare delle settimane.

“Con tanta gioia vi comunico che questa mattina Leonardo è finalmente nato“, ha scritto tra le storie Samuel Peron, accompagnando all’annuncio le emoticon di cuori, spumante e festoni. La coppia aspettava da un momento all’altro la nascita del piccolo, che è arrivata in una bella mattina di fine ottobre.

Adesso inizierà una nuova fase per la famiglia Peron: i primi passi in tre, felici come non mai.

Fonte: Instagram

Samuel Peron e Tania Bambaci, le tappe del loro amore e l’annuncio della gravidanza

Un amore lungo dieci anni e la nascita di un piccolo fagottino pronto a illuminare le loro vite: Samuel Peron e Tania Bambaci hanno alle spalle un legame forte e solido, intaccata solo da una crisi – che si è rivelata passeggera – un paio di anni fa.

I due si sono conosciuti a un corso di recitazione: il maestro di ballo è rimasto immediatamente folgorato, corteggiando spietatamente la ragazza. “Ho accettato perché ho capito che potevo fidarmi di lui – ha confessato Tania a Oggi è un altro giorno -. Venivo da una storia precedente disastrosa. Lui poi è un ballerino e non ero abituata a tutto quel contatto fisico. È stato faticoso per me all’inizio, perché sono sempre stata io la gelosa della coppia”.

Dopo una “burrasca” come l’ha definita la stessa Bambaci nel 2020, è tornato il sereno tra i due, tanto da pensare al matrimonio per sancire il loro amore. Ma si sa, il destino a volte ha piani diversi: “La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bel regalo che potessimo desiderare”, aveva scritto Samuel Peron, su Instagram, annunciando l’arrivo del suo primo figlio.

Una notizia meravigliosa, arrivata quando Tania e Samuel stavano progettando le loro nozze: travolti dall’arrivo del piccolo Leonardo (e soprattutto dalla scomparsa prematura della madre di Peron) la coppia ha deciso di mettere in pausa i preparativi. La donna gli aveva chiesto più al figlio di regalargli un nipotino, ed è riuscita a veder realizzato questo desiderio: “Nel momento in cui mia madre era in gravi condizioni in ospedale, siamo andati da lei e ha potuto toccare il pancino. Se ne è andata con la felicità d’essere diventata nonna”, ha raccontato il ballerino nel salotto di Serena Bortone.

Oggi però c’è spazio solo per la gioia: quella di cominciare una meravigliosa avventura in tre.