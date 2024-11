Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron

Fonte: IPA Samuel Peron e la sua compagna Tania Bambaci

Modella, attrice e personaggio televisivo, Tania Bambaci è la compagna di Samuel Peron, ballerino e coreografo di grande fama grazie alla sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle. I due fanno coppia fissa dal 2013 e hanno un bellissimo bambino, Leonardo, venuto al mondo nel 2022 e primo figlio per entrambi. Ora, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2024, il danzatore di Marostica torna nel cast di Ballando con le stelle per accompagnare Federica Pellegrini verso la finale dello show dopo l’addio di Angelo Madonia.

La carriera di Tania Bambaci

Nata il 27 agosto 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Tania Bambaci ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico grazie al suo percorso nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza. Nel 2010 ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia, che le ha aperto le porte per rappresentare l’Italia al concorso internazionale di Miss World, uno degli eventi più prestigiosi del settore. Questo traguardo ha dato il via a una carriera di successo che le ha permesso di lavorare come modella sia in Italia che all’estero.

Non si limita però al solo mondo della moda. La compagna di Samuel Peron ha intrapreso anche una carriera nel cinema e nella televisione. Si è laureata al DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), formazione che le ha fornito solide basi per il suo percorso artistico. Ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive, affermandosi come un’attrice promettente. Ha partecipato a Squadra Antimafia, Maltese – Il Romanzo del Commissario, Il Cacciatore; e ancora Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband e Picciridda – Con i piedi nella sabbia. Tra le sue partecipazioni si ricordano ruoli in film e serie televisive italiane, in cui ha dimostrato di saper unire eleganza e professionalità.

La vita privata

La relazione tra Tania Bambaci e Samuel Peron è una delle più amate dal pubblico italiano, soprattutto per il loro equilibrio tra vita privata e carriera pubblica. I due si sono conosciuti nel 2013 e da allora formano una coppia solida e affiatata, malgrado nel 2020 abbiano attraversato un periodo di crisi che hanno superato in maniera brillante. Nonostante siano entrambi figure pubbliche, hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla loro vita personale, evitando scandali e mantenendo un’immagine di coppia serena.

La coppia ha coronato il loro amore con l’arrivo del primo figlio il 21 ottobre 2022, un momento che ha rappresentato un momento di grande gioia per entrambi. Samuel Peron, noto per il suo ruolo di insegnante e ballerino a Ballando con le Stelle e per la vittoria sfiorata all’Isola dei Famosi, ha spesso parlato con grande affetto di Tania, definendola un punto di riferimento nella sua vita. Insieme hanno costruito una famiglia bellissima che tendono a tenere lontana dal clamore dei riflettori, soprattutto per il bene del piccolo che sta crescendo rapidamente. Li avevamo visti insieme in tv all’Isola, un evento unico nella loro storia d’amore, in cui però non è mai mancato il sostegno reciproco. Soprattutto adesso che ha deciso di tornare nel cast del programma di Rai1, che Peron aveva lasciato con l’intento di ritirarsi.