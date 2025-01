Fonte: IPA Samuel Peron

La puntata del 16 gennaio 2025 di La volta buona si è aperta con una celebrazione di uno dei programmi televisivi più amati della televisione italiana: Ballando con le stelle. La prima puntata del dancing show è andata in onda nel 2005, quindi, quest’anno, è arrivato alla ventesima edizione. Per festeggiare l’importante traguardo Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto televisivo diversi protagonisti dell’ultima chiacchieratissima edizione, tra cui Samantha Togni, Fabio Canino, Simone Di Pasquale e Samuel Peron.

Proprio il ballerino ha svelato il suo parere sulla giuria del programma televisivo, che crede debba essere sostituita.

Samuel Peron, il parere sulla giuria di Ballando

Ballando con le stelle è uno show televisivo di grande successo e, da quasi due decenni, intrattiene il pubblico di Rai 1 con coreografie, momenti emozionati e accese diatribe tra la giuria e i concorrenti in gara. Dietro il bancone della commissione giudicante si siedono, da diversi anni, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Il gruppo dei coach di ballo, invece, non è sempre lo stesso, visto che ogni anno vengono introdotte delle new entry e altri esperti decidono di sposare altri progetti, come Lucrezia Lando che non è stata presente alla stagione 2024 del dancing show. Uno dei nuovi maestri, Giovanni Pernice, invece, ha alzato la coppa del programma televisivo, in coppia con Bianca Guaccero, alla sua prima partecipazione. Un veterano come Samuel Peron è apparso nell’ultima stagione di Ballano con le stelle soltanto in una puntata per sostituire Angelo Madonia, estromesso dal suo ruolo, ma, in seguito, ha dovuto lasciare per un infortunio. Il ballerino si è presentato nella puntata del 16 gennaio 2025 di La volta buona senza stampelle, facendo capire così di essere in via di guarigione.

Nel corso del dibattito in studio Samuel Peron ha svelato che, secondo il suo parere, i componenti della giuria del dancing show, dovrebbero essere sostituiti: “Trovo corretto come stanno cambiando un po’ il parterre dei maestri… Rinnovano sempre poi il parco vip e troverei opportuno cambiare un po’ la giuria“. Secondo l’insegnante di danza, tenendo per moltissimi anni la stessa giuria, i pareri dati ai concorrenti sembrano essere ormai sempre gli stessi.

In seguito Samuel Peron ha ricordato la sua esperienza come coach di Gina Lollobrigida e di quando andava a impartirle lezioni di ballo direttamente a casa: “Bellissimo ricordo. Mi faceva entrare tutta vestita, truccata, perfetta. Diva”. Della famosissima attrice ha ricordato che “andava pazza per i gelati” ed era “appassionata d’arte, dipingeva, aveva le sue sculture”.

Guillermo Mariotto, pungente a La volta buona

Secondo le ultime indiscrezioni, Ballando con le stelle potrebbe tornare presto in onda in una versione diversa da quella classica. Dovrebbe essere trasmessa, infatti, un’edizione particolare del dancing show in cui a sfidarsi sarebbero i campioni delle precedenti stagioni. In attesa che la Rai prenda una decisione a riguardo, anche Guillermo Mariotto è apparso nella puntata del 16 gennaio 2025 di La Volta Buona, visto che è l’unico membro della giuria di Ballando con le stelle a esserne protagonista fin dalla prima edizione.

Caterina Balivo, tornando sulla famosa puntata in cui il giurato lasciò improvvisamente il dancing show, gli ha chiesto ulteriori spiegazioni a riguardo, ma lo stilista ha replicato in modo secco: “Prima sono andato in atelier e poi sono andato in ospedale a trovare la signora che è stata male. Non mi avete chiamato per raccontare anche una volta questa cosa?”.

Quando la presentatrice televisiva ha parlato del perdono ottenuto da Milly Carlucci dopo quell’evento, Guillermo Mariotto ha commentato: “C’è stato pure un perdono?”. Rossella Erra, presente anche lei nel salotto del programma televisivo, ha poi svelato invece che Flavia Vento sarà protagonista della prossima edizione di Avanti un altro: “Va a fare un nuovo programma di là. Avanti a un altro. Mi è scappato”.