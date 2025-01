Ballando con le Stelle, la Rai chiede la Coppa dei campioni a Milly Carlucci: l’indiscrezione

Fonte: IPA Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle dal 2005

Ballando con le Stelle potrebbe tornare in tv prima del previsto. Dopo il grande successo dell’ultima edizione, che ha visto trionfare Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, la Rai vorrebbe puntare sul dancing show anche in primavera, celebrando così il ventennale del programma. Dietro le quinte si starebbe ragionando su una nuova versione del format di Milly Carlucci, che potrebbe tornare con un mega torneo di tutti i vincitori oppure, altra ipotesi al vaglio di autori e dirigenti, con dei concorrenti Nip.

Ballando con le Stelle torna in primavera con la Coppa dei campioni?

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, la Rai sarebbe pronta a mandare in onda uno spin off di Ballando con le Stelle. Le ipotesi al vaglio sarebbero due: una versione Nip dello show, con concorrenti sconosciuti al grande pubblico, oppure il ritorno in pista delle coppie vincitrici del programma, che va in onda da ben venti anni. La prima ipotesi sarebbe molto simile a Tali e Quali di Carlo Conti: una versione serale di Ballando on the road, che ha già ben figurato nel pomeriggio di Rai1.

La seconda sarebbe decisamente più avvincente: una Coppa dei campioni, una sorta di maxi torneo di tutte le coppie che hanno trionfato nella storia di Ballando con le Stelle. In pista potremmo rivedere dunque Hoara Borselli (vincitrice della prima edizione) ma anche Cristina Chiabotto, Fiona May, Emanuele Filiberto di Savoia, Iago Garcia, Arisa, solo per citarne alcuni. E potrebbe esserci spazio pure per Raimondo Todaro che, dopo aver vinto svariate edizioni di Ballando con le Stelle, ha deciso di lasciare la trasmissione. Dopo aver lavorato per qualche anno ad Amici di Maria De Filippi è attualmente lontano dal piccolo schermo.

Ma cosa pensa Milly Carlucci di tutto questo? La conduttrice starebbe valutando entrambe le ipotesi ma non escluderebbe una terza: ovvero di restare ferma e preparare la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, che è indubbiamente la sua creatura più riuscita. Del resto la diretta interessata non ha mai nascosto che per convincere alcuni personaggi famosi le trattative durano addirittura anni (come nel caso di Wanda Nara, scesa in pista dopo un decennio di richieste e appelli).

C’è inoltre da sciogliere il nodo giuria: probabile che, dopo le polemiche che lo hanno visto protagonista, non vedremo più Guillermo Mariotto nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lo stesso stilista venezuelano, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha ammesso che la sua riconferma non è così scontata.

Milly Carlucci sogna una nuova edizione de Il Cantante Mascherato

Quale delle ipotesi al momento allo studio si concretizzerà non è ancora dato sapere ma c’è da tenere conto che Milly Carlucci ha espresso più volte il suo desiderio di riportare in auge Il Cantante Mascherato. L’ultima edizione andata in onda nel 2023, e vinta da Samuel Peron, non ha registrato ascolti entusiasmanti e così la Rai ha optato per un anno di pausa. “Spero di riportare in onda Il Cantante Mascherato”, aveva detto Milly lo scorso autunno. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.