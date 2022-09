Gianna Fregonara, moglie di Enrico Letta

Accanto a ogni leader politico c'è spesso una figura femminile che lo accompagna, una controparte che lavora dietro le quinte aiutando il proprio partner. Sono consigliere fidate, rocce solide su cui possono sempre contare, in ogni momento, specie in quelli più ardui. C'è chi si è sempre spesa in prima linea, chi ha preferito rimanere nell'ombra, continuando a condurre la propria vita. Donne impegnate, donne forti, che abbiamo potuto conoscere anche nel corso della tornata elettorale 2022. Partiamo da Gianna Fregonara, classe 1967, moglie del leader del Partito Democratico Enrico Letta. Molto riservata, è una giornalista del Corriere della Sera, si occupa di scuola e università, ed è mamma dei loro tre figli: Giacomo, Lorenzo e Francesco.