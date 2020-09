Ballando, il tango Isoardi-Todaro e l’emozione di Milly: i momenti cult della 1° puntata

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Dopo due rinvii e qualche contrattempo, la prima puntata di Ballando con le Stelle è finalmente arrivata e ci ha regalato tanti momenti cult che non dimenticheremo, dal sensualissimo tango di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, all’emozione di Milly Carlucci.

La nostra classifica dei momenti più belli di una serata imperdibile.

IL DISCORSO DI MILLY CARLUCCI – Nessuno è legato così tanto a un programma con Milly Carlucci che in questi anni ha fatto suo Ballando con le Stelle, difendendolo e coccolandolo come si farebbe con un figlio. Per questo è facile intuire quanto siano stati difficili per lei queste settimane segnate dall’incertezza e da stop dovuti al tampone positivo di Samuel Peron e Daniele Scardina (che per fortuna è già tornato in gara). Milly ha aperto la puntata visibilmente emozionata. “Ancora non ci credo di essere qui, che sia vero dopo tutto quello che è successo – ha confessato -. Avevamo un appuntamento con voi alla fine di marzo, è successo invece tutto ciò che è successo in Italia. Una vera tragedia collettiva per l’Italia e per il mondo. Sono stati mesi difficili per tutti. Sono stati anche mesi in cui noi abbiamo sperato di poter tornare davanti alle telecamere per noi perché siamo appassionati di questo lavoro, ma anche per coloro che di questo lavoro fanno il loro motivo di sussistenza. C’è tanta gente che vive di questo lavoro, ci mantiene le famiglie e i figli. C’è stato uno stop perché c’erano due positivi nel cast, Daniele Scardina e Samuel Peron. E poi finalmente è partita la corsa verso l’inizio di Ballando con le stelle. Questa sera finalmente siamo su questa pista”.

IL TANGO DI ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO – L’avevamo già previsto, ma la prima puntata di Ballando con le Stelle l’ha confermato: sono Elisa Isoardi e Raimondo Todaro i grandi protagonisti di questa nuova edizione dello show. Belli, talentuosi e single, da subito hanno mostrato una forte intesa. Il feeling che era emerso durante le prove è esploso sul palco, dando vita a un tango sensualissimo. Al termine dell’esibizione, Paolo Belli ha rivolto alla coppia la domanda che tutti si fanno da settimane: “Ma state insieme? – ha chiesto – Vorrebbe saperlo mia moglie”. I due ci hanno scherzato su, senza però replicare: “Noi non volevamo rispondere”, ha detto Todaro. In una clip però il ballerino ed ex di Francesca Tocca ha espresso parole dolcissime per la concorrente: “Mi piace perché è un po’ come me. È una persona seria, ma le piace giocare, scherzare. Mi piace il fatto che ci sia feeling. Lei è solare, scherzosa, bimba, è onesta”.

LA BRAVURA DI ROSALINDA CELENTANO – La figlia di Adriano Celentano ha sorpreso tutti sulla pista di Ballando con le Stelle, mostrando una sensibilità e una bravura uniche. In coppia con Tinna Hoffman, Rosalinda ha svelato un grande talento nella danza. La concorrente si sarebbe dovuta esibire con Samuel Peron, ma la positività del ballerino al Coronavirus ha spinto Milly Carlucci a cambiare i suoi piani. La scelta di Tinna è risultata perfetta.

LE LACRIME DI PAOLO CONTICINI – Arrivare alla prima puntata di Ballando con le Stelle è stata una vera sfida non solo per Milly Carlucci, ma anche per i concorrenti. Lo ha svelato Paolo Conticini che ha confessato di aver pianto dopo aver scoperto i risultati di un esame che aveva mostrato valori alterati. “Sentivo che era finito tutto – ha ricordato -. Mi sentivo responsabile di tutto. Quello che aveva portato a fermare il programma. Mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi avesse detto che mi avevano fatto uno scherzo. E poi, squilla il mio telefono. Mi sono fatto il segno della croce e ho risposto. E mi hanno detto tre volte: ‘Va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene’. E lì ho avuto un crollo e ho iniziato a piangere. Ho pianto, ho pianto, è bello piangere”. Alla fine, grazie a un elegante foxtrot, in coppia con Veera Kinnunen l’attore ha conquistato il primo posto.

LA GIURIA SCOPPIETTANTE – Dopo il lungo stop, la giuria di Ballando con le Stelle è tornata più in forma che mai. Se Carolyn Smith è apparsa sorridente e Selvaggi Lucarelli ha mostrato di apprezzare la coppia Todaro-Isoardi, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni sono stati protagonisti di un acceso scontro. Dopo la votazione per l’esibizione di Vittoria Schisano infatti Zazzaroni ha criticato il collega: “Scusa Guillermo, io ti adoro, però Vittoria ha ballato una salsa dimostrandosi di un livello nettamente superiore a tutti gli altri”. E lui ha risposto: “Infatti le ho dato 3…”, riferendosi ai tanti voti bassissimi dati durante la serata. “Tu, come al solito, non riesci mai a vedere la visione dell’insieme”, ha replicato Ivan.