Francesca Verdini al mare con Matteo Salvini: il look con camicia è perfetto

Francesca Verdini sorride al mare con Matteo Salvini ed è perfetta con un look semplice, ma di grande effetto. Dopo l’addio a Elisa Isoardi, il politico ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditrice. Fisico da modella e una carriera in ascesa, Francesca sembra la donna giusta per il leader della Lega. Molto riservata e lontana dai riflettori ormai da tempo è una presenza fissa accanto a Salvini anche negli incontri di lavoro.

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram da Matteo, la coppia sorride con il mare sullo sfondo mentre fa colazione con cornetto e caffè. “Un grande abbraccio da noi”, ha scritto il politico rivolgendosi ai suoi fan. Nella foto Francesca indossa una camicia azzurra e occhiali da sole. Salvini ha alle spalle alcune storie d’amore importanti. La prima con Fabrizia Ieluzzi, giornalista radiofonica sposata nel 2003 da cui ha avuto il primogenito Federico. Dopo il divorzio, Matteo ha convissuto con Giulia Martinelli, noto avvocato da cui ha avuto la secondogenita Mirta, arrivata nel 2012.

Nel 2015 il politico ha iniziato una love story con la conduttrice Elisa Isoardi, terminata nel 2018. Poco dopo nella sua vita è arrivata Francesca Verdini con cui l’amore procede a gonfie vele. La coppia è reduce da un quarantena che ha rafforzato ulteriormente il rapporto. “Uno degli aspetti più belli è stato passarla con Francesca e con mia figlia – aveva raccontato qualche tempo fa Salvini -, che mi sono goduto come non avevo fatto nei sette anni precedenti”.

Il legame fra Francesca e Matteo è cresciuto in fretta e i due sono molto affiatati: “Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo – ha detto il politico -. Ma sono un uomo molto fortunato”. Secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe già progettando le nozze, ma anche la possibilità di avere un figlio.

Di certo Francesca, con i suoi look impeccabili e un sorriso radioso, sembra molto felice accanto a Salvini. Come lei anche Virginia Saba, giornalista e fidanzata di Luigi Di Maio, fotografata in Sardegna con il politico, e Olivia Paladino, compagna del premier Giuseppe Conte, sempre impeccabile con i suoi look raffinati e alla moda.